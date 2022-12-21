CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Импортонезависимость
|

iFellow выпускает на рынок модульную ERP-платформу для ИТ-компаний и ИТ-подразделений

Российская ИТ-компания iFellow, специализирующаяся на разработке, тестировании и сопровождении ПО, выпустила ERP-платформу «Орион». Продукт помогает управлять проектными командами, ресурсами, автоматизировать внутренние бизнес-процессы и управлять финансовыми показателями. Платформа актуальна как для ИТ-компаний, так и для внутренних ИТ-подразделений бизнеса из других сфер. Об этом CNews сообщили представители iFellow.

«Орион» — универсальный продукт, закрывающий большинство потребностей организации. Платформа содержит модули управления проектами, контроля исполнения поручений, HR и CRM. Базовая комплектация включает в себя расширенную карточку сотрудника, реестр договоров и корреспонденции, управление документами.

Основная бизнес-задача «Ориона» – повышение управляемости портфелем проектов компании через средства автоматизированного планирования и визуализации. Для этого в продукте реализован типовой жизненный цикл проекта с возможностью построения оптимальных сценариев выполнения, формирования команд исходя из опыта и компетенций сотрудников, а также управления загрузкой. Для своевременного управления рисками ведется реестр с оценкой потенциального ущерба, обеспечена взаимосвязь с бюджетными статьями, плановыми и фактическими трудозатратами.

«Орион» позволяет вести юнит-экономику по каждому направлению благодаря отчету о прибылях и убытках (P&L) и обеспечивать финансовую устойчивость компании с помощью контроля движения денежных средств в разрезе проектов (Cash Flow). Детальный анализ обеспечивается интеграцией с различными учетными системами, с CRM и другим ПО. Он учитывает и ресурсные планы, и потенциальные сделки, и предстоящие закупки.

Так как основной актив ИТ-компаний и соответствующих подразделений – это квалифицированные кадры, то в состав платформы входит HR-модуль. Он включает в себя управление адаптацией сотрудников, оценку их soft-скиллов по методам «180 и 360 градусов», создание и контроль выполнения индивидуальных планов развития, которые позволяют растить кадры внутри компании.

«Мы протестировали представленные на рынке ERP-продукты и пришли к выводу, что они не учитывают специфику сложной проектной деятельности и задач распределенных команд. Нам же, как самостоятельной частной ИТ-компании, требовался иной уровень детализации и прогнозирования для успешной работы. Поэтому мы создали платформу “Орион”, которая позволяет управлять жизненным циклом всего предприятия, от договорного учета до ресурсного планирования исходя из особенностей ведения ИТ-проектов. Надеемся, что наш продукт будет полезен компаниям, которые уже давно или только приходят на ИТ-рынок, но еще не нашли для себя эффективного инструмента», — сказал Сергей Зубарев, исполнительный директор компании iFellow.

***

Группа компаний iFellow работает на международном рынке информационных технологий с 2015 г. Основная специализация группы — развитие собственных продуктов, заказная разработка, ИТ-консалтинг, тестирование и сопровождение программного обеспечения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На платных дорогах России заработает нейросеть для поголовного уничтожения «зайцев»

Samsung взвинтила цены на флеш-память, пока США убивают ее прямого конкурента

Американцы наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески

В России хотят создать суверенную сеть доставки контента CDN

«Росатом» строит защищенную систему видеосвязи для секретного общения избранных

Через считанные недели будет запущен суверенный «убийца» «Википедии». Тестовая версия уже работает

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Делаем открытки к Новому году: лучшие приложения и онлайн-сервисы

Лучшая бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще