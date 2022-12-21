«Философт» выведет на рынок пять ИТ-продуктов для строительной отрасли в 2023 году

Компания «Философт» предложит застройщикам самую широкую линейку цифровых продуктов, которые позволят снизить себестоимость и сделать все процессы в девелоперской компании «прозрачными» и контролируемыми

Цифровизация в девелопменте становится главным трендом отрасли. В 2023 г. ИТ-компания «Философт» представит рынку новые продукты, разработанные специально для сферы недвижимости.

Первый блок ИТ-продуктов отвечает за коммуникации сотрудников, поиск подрядчиков и обучение: «Тендерная площадка», с помощью которой вы сможете выбрать подрядчика для любого вида работ и снизить затраты на материалы и услуги; «Учебный портал» – система обучения, которая поможет сотрудникам пройти период адаптации, постоянно совершенствовать свою квалификацию или даже сменить профессию, предварительно закончив обучение по новой специальности на портале.

Второй блок отвечает за анализ данных: «Цифровая модель рынка недвижимости» – система для анализа данных и управления ценообразованием в девелопменте.

И третий блок направлен на помощь непосредственно на самой строительной площадке: «Стройконтроль» – система, в которой вы сможете оценить и отследить ход и качество строительных работ; система пропусков Face ID поможет соблюсти безопасность на объекте и уменьшить объем документооборота в учетной системе.

«Мы проанализировали рынок и разработали ИТ-продукты под потребности девелоперов. Цифровизация в отрасли задала достаточно динамичный темп; в 2023 г. мы планируем его только наращивать и радовать наших клиентов новыми технологическими и инновационными решениями», – сказал Иван Власов, директор «Философт».

В 2022 г. была выпущена ERP-система «Философт», с помощью которой можно автоматизировать процессы: бюджетирование, закупки, казначейство и строительство. Также рынку было представлено приложение «Мажордом», на базе которого был создан первый «умный» дом в России. Данное решение включено в реестр российского программного обеспечения.

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«Философт» – компания, которая создает системы для умного дома и девелопмента. За пять лет работы компания выпустила 8 ИТ-продуктов для строительной отрасли. В числе продуктов «Философт» – приложение «Мажордом», цифровая модель рынка недвижимости, система пропусков Face ID, система календарно-сетевого планирования, портал для обучения сотрудников, система стройконтроля и др. Руководителем проекта является Иван Власов – ИТ-директор ГК «Железно», а также генеральный директор «Философт». Под его руководством реализовано более 100 проектов в сфере девелопмента.