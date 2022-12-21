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«Дикси» завершила масштабный ИТ-проект: повысила надежность кассовой системы и запустила самообслуживание

Торговая сеть «Дикси» завершила перевод касс всех магазинов сети на работу в новой системе. Обновлению сопутствовало множество программных доработок и интеграций, открывших для ритейлера и его покупателей новые возможности. Развитие кассовой инфраструктуры «Дикси» по результатам тендера доверила своему давнему партнеру: компании CSI и ее решению для автоматизации торговли Set Retail 10, на предыдущей версии которого торговая сеть работала несколько лет. Об этом CNews сообщили представители CSI.

Ритейлер обновил около 70% объема касс в своих магазинах самостоятельно, 30% запустили специалисты CSI. В рамках проекта «Дикси» обновили интеграцию с ERP-системой. Учитывая масштаб сети — почти 9000 касс в 2447 магазинах — использовали транспортную шину Set ESB для централизованного обмена данными, повышения отказоустойчивости и производительности кассовой системы. Архитектурная команда CSI спроектировала алгоритм работы в нескольких территориально разнесенных ЦОД для создания катастрофоустойчивой системы.

Ритейлер закрыл несколько задач, подключив новые продукты семейства Set: модуль Set Kit для работы с интернет-заказами, модуль комиссионной торговли и продажу лотерейных билетов, а также модуль печати ценников — управление их дизайном перешло от ИТ в бизнес, экономится время при их печати. Интеграция Set Retail с внутренней системой учета алкоголя обеспечила добавление акцизного алкоголя в чек по акцизной марке и проверку ее валидности: новая система контроля позволяет избегать инцидентов, приводящих к штрафам и претензиям от надзорных органов.

Покупатели тоже оценили результаты обновления. Оплата через Систему быстрых платежей от Газпромбанка работала в «Дикси» еще на прошлой версии кассовой системы, а теперь появилась возможность оплачивать покупки на кассе через мобильное приложение «Клуб друзей «Дикси» — покупателю не нужно дополнительно показывать пластиковую карту лояльности или сканировать QR-код. Ритейлер при этом экономит на комиссии и чековой ленте.

В московских магазинах «Дикси» началось внедрение касс самообслуживания CSI K, которые также работают в экосистеме Set.

Игорь Цвигун, ИТ-директор «Дикси»: «Мы выбирали не только качественное программное решение, но и надежного технологического партнера, у которого есть успешный опыт в работе с сетями нашего масштаба. Мы получили современный, мощный инструмент, который сократил наши расходы на лицензии СУБД, снизил нагрузку на ИТ-департамент и обеспечил возможность развития сети под актуальные требования рынка».

Алексей Анкудинов, директор по продуктам Set компании CSI: «Долгосрочное партнерство и эффективное взаимодействие с командой «Дикси» позволили нам выполнить масштабное преобразование кассовой системы сети. Мы сохранили преимущества предыдущей версии ПО. Внедрили новые, современные решения. Кассы стали надежнее, а их производительность – возросла».

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