«Цифра» поможет сохранить памятники архитектуры Подмосковья

В Московской области согласовать разделы проектной документации для проведения земляных и иных работ вблизи объектов культурного наследия теперь можно онлайн. Нужно только заполнить электронную форму на подмосковном портале госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Чтобы люди не тратили время на походы в ведомства, мы переводим услуги в электронный вид и делаем их проще и удобнее. Сегодня на региональном портале доступно уже 269 онлайн-услуг для жителей и бизнеса Подмосковья», – сказала министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Когда планируется проведение земляных, строительных, хозяйственных и других работ на территории объекта культурного наследия или рядом с ним, нужно его обезопасить. Для этого исполнитель должен согласовать разделы проектной документации об обеспечении сохранности объекта, находящегося под охраной государства. Такие разделы включают оценку воздействия проводимых работ и перечень условий, при которых не будет нанесен вред историческому облику памятника архитектуры.

Оформить согласование разделов проектной документации об обеспечении сохранности объектов культурного наследия могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели на портале госуслуг Подмосковья. При подаче заявления нужно заполнить поля электронной формы и приложить документы.

В случае положительного решения результат поступит в личный кабинет.