Подтверждена совместимость ПО «Базис» со средой виртуализации zVirt

Российский интегратор облачных решений «Базис» успешно провел испытания и подтвердил совместимость «Базис.Virtual Security» и системы виртуализации zVirt российского разработчика продуктов по виртуализации «Орион софт». Совместимость технологических решений, по словам представителей разработчиков, даст отечественным компаниям возможность обеспечивать защиту своей виртуальную инфраструктуры на принципиально новом уровне. Достигается это благодаря установке поверх среды виртуализации от zVirt модуля защиты виртуальных сред «Базис.Virtual Security».

«Базис» предоставляет клиентам полностью готовые облачные продукты для организации рабочего процесса. При этом мы всегда уделяем особое внимание вопросу совместимости наших решений с продуктами партнёров для того, чтобы заказчики были уверены в бесперебойной работе собственных информационных систем. Использование облачных решений «Базис» с продуктами других партнеров для виртуальных и облачных сред обеспечивает надёжную защиту критически важных данных заказчика, позволяет успешно отражать основной спектр кибератак, не перегружая программно-аппаратный комплекс клиента», — сказал директор по работе с партнерами «Базис» Дмитрий Дворцов.

В ходе тестов специалисты развернули инфраструктуру, интегрирующую решения системы виртуализации zVirt 3.0 и «Базис.Virtual Security», проверили работоспособность решений и убедились, что они полностью совместимы – пользователям доступны заявленные разработчиками возможности.

Была проведена идентификация и аутентификация администраторов управления средствами виртуализации, установлен контроль доступа субъектов к средствам управления компонентами виртуальной инфраструктуры, контроль за состоянием виртуальных машин. Был проведен запуск виртуальных машин на основе заданных оператором правил с контролем применения групп безопасности запрещающих или разрешающих запуск виртуальных машин на вычислительных узлах. Была протестирована фильтрация сетевого трафика между компонентами виртуальной инфраструктуры, в том числе между внешними по отношению к серверу виртуализации сетями и внутренними по отношению к серверу виртуализации сетями, в том числе при организации сетевого обмена с сетями связи общего пользования. В рамках теста совместимости были обыграны сценарии отключения неиспользуемых сетевых протоколов компонентами виртуальной инфраструктуры гипервизора, виртуальной вычислительной сети и контроль регистрации событий безопасности в виртуальной инфраструктуре.

«В текущих реалиях кратно возросли атаки на информационную инфраструктуру отечественных компаний во всех секторах экономики, это касается и виртуальной инфраструктуры, базирующейся на KVM-подобных гипервизорах. Благодаря использованию «Базис.Virtual Security» можно значительно снизить риски поражения среды виртуализации, обеспечив надежность и устойчивость работы, защиту информации и целостность данных, а также грамотно распределить нагрузку на вычислительные ресурсы. Кроме того, используя продукты «Базис» потенциальный потребитель снимает риски по сертификации КИИ», – сказал Дмитрий Дворцов.

«По итогам комплекса испытаний подтвердили совместимость «Базис.Virtual Security 2.2» и системы виртуализации zVirt 3.0. Таким образом, организации, переходящие на импортонезависимые технологии, могут быть уверены в работоспособности и надежности стека ПО, на базе которого можно создавать, использовать и администрировать безопасные виртуальные инфраструктуры», – отметил Михаил Орловский, директор по продуктам «Орион софт».