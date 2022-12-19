«Норбит» выпустил мобильное приложение для Glenfield

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») создала мобильное приложение для бренда итальянского трикотажа Glenfield. В нем клиенты могут совершать покупки, отслеживать информацию о заказах, бонусах и скидках, уточнять необходимую информацию и общаться со специалистами службы поддержки. Реализация проекта позволила масштабировать клиентскую базу, повысить лояльность и вовлеченность за счет персонализированных акций и предложений, а также нарастить конверсию в продажи с email-рассылок. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Разработка была реализована в короткие сроки благодаря применению готовой коробочной версии мобильного приложения, созданного ранее специалистами «Норбит» для системы лояльности RightWay. Команда экспертов разработала дизайн и кастомизировала приложение под задачи компании, а также доработала личный кабинет на сайте, в него были интегрированы сервисы программы лояльности.

В мобильном приложении доступен просмотр каталога Glenfield, оформление заказов и отслеживание доставки. Кроме этого, пользователь может найти ближайший магазин в своем городе, узнать о новинках и распродажах, воспользоваться персонализированными предложениями и картой лояльности. С его помощью можно отследить историю покупок и бонусов, а также задать вопрос или получить консультацию специалиста. Более ста тысяч человек по всей стране уже используют возможности программы лояльности Glenfield для онлайн-шопинга.

«Согласно исследованиям, потребители чаще всего совершают покупки через мобильные приложения. Поэтому сложно представить себе успешный бренд одежды без такого эффективного канала продаж и коммуникации. Дополнительно это еще и прекрасная возможность лучше узнать клиентов. Проанализировав их предпочтения и вкусы, мы сможем создавать для каждого индивидуальные предложения, минимизируя раздражающее воздействие ненужных акций и лишней коммуникации», – отметила Наталья Игнатова, управляющая розничной сетью Glenfield.

«Учитывая изменения, которые происходят в модели поведения современного потребителя, именно персонализированные коммуникации и омниканальность могут стать точкой роста для бизнеса. Мобильное приложение – универсальный механизм, объединяющий самый популярный у пользователей канал покупок и взаимодействия с брендом с эффективными маркетинговыми инструментами», – сказал Сергей Попов, руководитель департамента инновационных систем компании «Норбит».

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Бренд Glenfield зародился в Италии в 1976 г, когда в небольшом венецианском городке Куинто де Тревизо появилась первая вещь с этикеткой бренда. В 1994 г. Glenfield появился в Москве. На сегодняшний день на территории России и Белоруссии открыто более 100 магазинов Glenfield, ассортимент товаров включает в себя женскую и мужскую одежду, аксессуары.

Компания «Норбит» (входит в ГК «Ланит») специализируется на разработке и внедрении решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.