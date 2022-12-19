«Диасофт» разработала решение для работы с электронными подписями в продукте «Электронный архив»

«Диасофт» разработала решение для работы с электронными подписями в продукте «Электронный архив».

В соответствии с Указанием ЦБ РФ №2346-У банки могут организовать учет и хранение в электронном виде документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций.

Использование систем электронного архивирования имеет ряд преимуществ по сравнению с бумажными архивами: экономия времени и средств на создание и управление архивами; простота и удобство каталогизации, поиска и работы с документами; обеспечение сохранности информации, исключение риска повреждений или утери оригиналов документов.

При хранении электронных документов особое внимание должно уделяться обеспечению юридической значимости, авторства, подлинности и защиты от изменений.

Для решения этих задач компания «Диасофт» предложила клиентам электронный архив с возможностью работы с электронными подписями (ЭП).

Ряд кредитных организаций, клиентов «Диасофт», уже используют программный продукт «Электронный архив», входящий в состав платформы развития Digital Q.Payments, для хранения электронных документов и автоматизации создания единиц хранения на дисках однократной записи в соответствии с Указанием №2346-У. Интеграция «Электронного архива» с СПО «Модуль подписи HSM» позволяет автоматизировать процесс централизованного формирования ЭП для электронных документов, направляемых в архив.

Отличительная особенность СПО «Модуль подписи HSM» – его универсальность и простота встраивания в любые информационные системы, где требуется применение ЭП. В частности, специалисты «Диасофт» могут предложить несколько схем интеграции СПО «Модуль подписи HSM» с «Электронным архивом». Варианты интеграции зависят от ИТ-ландшафта организации и не потребуют изменений существующих бизнес-процессов.

Если в сочетании с «Электронным архивом» уже используется программный продукт «Учет электронных сигнатур документов дня» от «Диасофт», то возможна интеграция продуктов «Учет электронных сигнатур документов дня» и СПО «Модуль подписи HSM». Централизованное подписание электронных документов осуществляется в «Учете электронных сигнатур документов дня» через СПО. В других случаях СПО «Модуль подписи HSM» может быть встроен в ИТ-ландшафт как самостоятельное решение. Процесс подписания электронных документов осуществляется непосредственно в СПО.

На СПО «Модуль подписи HSM» получено положительное заключение ФСБ России №149/3/2/2487 от 2020 г. по результату проведения работ по оценке влияния на штатное функционирование СКЗИ ПАКМ «Криптопро HSM» версии 2.0 и СКЗИ «Криптопро CSP» версии 5.0.

СПО «Модуль подписи HSM» обеспечивает безопасное централизованное использование ЭП, юридическую значимость всех подписанных электронных документов, защиту информации в архиве от подделок и искажений.