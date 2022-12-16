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В Подмосковье получить разрешение на использование земли под размещение гаража можно онлайн

В Московской области люди с инвалидностью могут оформить на региональном портале госуслуг разрешение на использование земельного участка вблизи дома для установки некапитального гаража или машино-места. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Самый удобный и быстрый способ подачи заявления – обращение через портал госуслуг Подмосковья. Чтобы оставить онлайн-заявку, не нужно ходить по инстанциям, а отследить весь процесс можно через личный кабинет», – отметила министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Людям с ограниченными возможностями здоровья физически сложно пройти от удаленной парковки к дому. Поэтому они могут использовать землю, которая находится в государственной или муниципальной собственности, под размещение временного металлического гаража либо для стоянки своего транспортного средства вблизи места жительства. Для этого нужно получить специальное разрешение.

Услуга «Разрешение на использование земельных участков» доступна на региональном портале. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, выбрать муниципалитет и заполнить онлайн-заявку. В электронной форме необходимо указать данные документа, подтверждающего инвалидность, и кадастровый номер участка. Когда планируется использовать не весь участок, к заявке следует приложить «схему границ».

Услуга предоставляется бесплатно.

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