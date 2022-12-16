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«Росэлектроника» оснастит станками ЧПУ образовательные учреждения Пензенской области

Концерн «Автоматика» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставит образовательным учреждениям Пензенской области гравировально-фрезерные станки для обучения школьников и студентов. Оборудование получат победители Десятого межрегионального конкурса «Компьютерное 3D-моделирование», в котором приняли участие школы, колледжи и техникумы региона. Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика».

Гравировально-фрезерный станок МГФН-01 производства ПО «Электроприбор» (входит в концерн «Автоматика») с программным управлением предназначен для обработки мягких металлов, дерева, фанеры и пластика. Оборудование позволяет выполнять операции фрезерования, сверления, гравировки и резки.

Компактное исполнение изделия позволяет экономить рабочее пространство, вес машины составляет 40 кг. Устройство оснащено защитным кожухом и развитой системой блокировки, что исключает риск травматизма, а также несанкционированного использования станка.

«Оборудование “Электроприбора” будет использоваться в 14 образовательных учреждениях Пензенской области и позволит учащимся освоить основные принципы программирования ЧПУ оборудования. Станки могут использоваться для реализации учебных проектов в университетских лабораториях, школьных кабинетах труда, а также в кружках моделирования, радио- и робототехники», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

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Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании: устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция.

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

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