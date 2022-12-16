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«Петрович» перешел на онлайн-оформление кадровых документов

Торговый дом «Петрович» перешел на безбумажный кадровый документооборот на платформе HRlink. Более 7000 сотрудников компании по всей России теперь могут подписывать кадровые документы онлайн в несколько кликов. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Компания расширяется, а вслед за ней — и число работников. Сейчас в компании — более 7000 сотрудников, причем многие из них работают удаленно. Вслед за увеличением штата росла и нагрузка на HR-специалистов, которым приходилось тратить огромное количество ресурсов на обмен документами с командой. В компании приняли решение перейти на кадровый электронный документооборот (КЭДО).

В качестве технологической основы для проекта выбрали КЭДО-сервис HRlink, который позволяет отказаться от бумаги в HR. В системе можно подписывать онлайн все типы кадровых документов, предусмотренных законодательством. Сотруднику достаточно ввести код из SMS.

Проект реализован поэтапно. В рамках первого этапа к сервису подключили сотрудников одного из строительных центров. После получения положительной обратной связи от команды на КЭДО перешли все торгово-строительные центры «Петрович» — порядка 4500 сотрудников, и офис — еще около 3000 человек. 1 декабря 2022 г. к системе была подключена вся компания. Процесс масштабирования занял чуть более двух месяцев.

В результате реализации проекта, компания начала существенно экономить на бумаге, печати, расходных материалах и курьерской доставке. Сотрудники HR-отдела «Петрович» стали тратить меньше ресурсов на найм и оформление новых сотрудников.

«Главная сложность проектов перехода на КЭДО в ритейле — работа с командой. Сотрудники часто сомневаются, смогут ли они работать с КЭДО-платформой, хватит ли им технических навыков.Нам важно было показать работникам строительных центров, что КЭДО не требует специальной технической подготовки, это нововведение поможет им в решении рутинных задач, а не станет препятствием в работе. Для этого мы проводили встречи, вебинары и обучающие мероприятия», — сказал Дмитрий Махлин, директор по развитию HRlink.

«Переход “Петровича” на кадровый ЭДО — это большой и сложный бизнес-проект, в котором команда HRlink показала себя как надежный и ответственный ИТ-партнер. Могу отметить прекрасно развитые “мягкие навыки” команды, которые помогли ей успешно взаимодействовать с нашими сотрудниками, искреннюю заинтересованность в результате на каждом из этапов сотрудничества, оперативную обратную связь и стремление помочь», — отметила Татьяна Злобина, Product Manager в компании «Петрович».

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HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.

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