CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

МТС запустила бесплатные цифровые аудиогиды для автопутешествий по новогоднему Сочи

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявила о запуске на платформе МТС Music серии бесплатных цифровых аудиогидов по черноморскому побережью страны. Маршрут аудиогидов начинается из Сочи и проходит до курортов Краснодарского края, в том числе до Красной Поляны и Туапсе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Мы создаем цифровые аудиогиды таким образом, чтобы помочь как взрослым, так и семья с детьми грамотно спланировать автопоезду и раскрыть колорит и неповторимость нашей малой родины. Курортные направления Сочи традиционно являются туристическими точками притяжения в новогодние каникулы, а с помощью мобильных аудиоэкскурсий МТС каждый сможет бесплатно и интересно провести увлекательное путешествие на машине», – сказала руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Аудиогид до курортов Красной поляны стартует от аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова и включает порядка тридцати трех интересных локаций. На протяжении почти 70 километров пользователи узнают об истории Олимпийского парка, увидят стилизованный под замок отель Богатырь и символ олимпиады – факел олимпийского огня. По пути маршрута автомобилисты насладятся видом заснеженных гор, узнают откуда можно увидеть жилые резиденции Газпромовского курорта и светодиодный глобус, а также доберутся до смотровой площадки под Горной Олимпийской деревней на Розе Хуторе, с которой видится вся красота и мощь дикой природы Кавказа.

Маршрут аудиоэкскурсии до Туапсе начинается также в аэропорту Адлера и составляет более 100 километров. Слушателей ждут около тридцати рассказов про культурные достопримечательности: про знаменитый Сочинский дендрарий и заброшенный санаторий Орджоникидзе, узнают, откуда пошло забавное название района «Мамайка» и какую легенду хранят местные жители про уникальность Волконского дольмена. Также из гида можно узнать почему аэропорт в Адлере называется сочинским, а вокзал адлеровским, какой каньон считается одним из красивейших объектов Сочи и другие факты, которые не найти в традиционных путеводителях.

Прослушать аудиогиды можно в мобильном приложении МТС Music. Достаточно авторизоваться по номеру телефона или войти в уже созданный аккаунт, в разделе Digital-контент скачать аудиогид и запустить аудиоэкскурсии. В частности, пользователи приложения могут прослушать аудиогиды через сервис CarPlay на экране автомобиля.

В озвучивании гида принимали участие автор проекта «Заброшенная Россия», исследователь и фотограф-документалист Анна Короб и радиожурналист и авто-путешественник Георгий Хачатуров.

***

«МТС Music» – мобильное приложение, которое позволяет прослушивать музыку, подкасты и радио, составлять собственные плейлисты и слушать подборки от музыкальных редакторов. Приложение доступно абонентам любого оператора связи.

МТС запускает бесплатные цифровые аудиогиды по туристическим маршрутам в регионах России в рамках своей федеральной социальной программы, направленной на цифровизацию инфраструктуры регионов Рлссии, в том числе для повышения их туристической привлекательности. Привлекая к созданию контента для цифровых гидов представителей локальных культурных и научных учреждений, историков, краеведов, дендрологов, журналистов, городских активистов и волонтеров, МТС за три года запустила свыше 50 интерактивных мобильных гидов по маршрутам крупных и малых городов, национальным паркам, заповедникам и городским пространствам. Аудиоэкскурсии размещены в мобильных приложениях МТС Music и МТС Live в свободном доступе.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Фонду обязательного медстрахования продали российские серверы втрое дешевле, чем он собирался заплатить

SAP без предупреждения отключает техподдержку российским пользователям

Новые резиденты московского 5G-демоцентра представили свои решения отраслевым компаниям

Дом.рф применил новый подход к подбору ИТ-кадров

«Дочка» РЖД, закупающая вагоны и локомотивы, переезжает с SAP на «1С»

Минцифры пошло войной на телефонных спамеров

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор Nitro XV282K KV от Acer: по-настоящему игровой монитор

Какие системы умного дома работают в России

Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще