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«Ланит» поддержит клиентов компании SAP

Компания «Ланит» готова оказать техническую поддержку российским компаниям, использующим программное обеспечение SAP. В апреле 2022 г вендор заявил о структурированном выходе с российского ИТ-рынка.

Подразделение «Ланит», которое обеспечит сервис бывшим клиентам SAP, сделает акцент на проактивном анализе стабильности решения. Это позволит не только значительно снизить риски критических сбоев системы, но и сократить количество срочных обращений. Помимо включенных в поддержку проактивных сервисов клиентам будут доступы привычные премиальные сервисы SAP, доказавшие свою высокую эффективность за десятилетия использования. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Алексей Федоров, технический директор направления, «Ланит»: «Наша команда объединяет высококлассных экспертов и инженеров поддержки, имеющих многолетний успешный опыт сопровождения решений SAP на российском рынке. Наш ключевой приоритет – сохранить стабильность и эффективность бизнес-процессов, выстроенных с помощью продуктов SAP, а для пользователей – обеспечить привычный клиентский опыт. Мы считаем, что лучшая поддержка корпоративного ПО исходит от компании, которая системно работает с рисками недоступности и технической деградации систем и ориентирована на успех клиента».

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«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит»– 14,1 тыс. человек.

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