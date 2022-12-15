В клиниках Татарстана устройство с искусственным интеллектом начнет регистрировать пациентов

Пермская компания «Промобот», резидент ИТ-кластера «Сколково», совершила поставку двадцати устройств под названием Promobot Scanner для сети стоматологических центров «Эксклюзив-дент», которая располагается в Казани. Об этом CNews сообщили представители «Промобот».

Promobot Scanner распознает данные паспорта и передает их в поля информационной системы медучреждения за четыре секунды. На внесение нового пациента в медицинскую информационную систему (МИС), администратору в регистратуре требуется от трех до пяти минут. Половина этого времени тратится на ручной ввод данных паспорта в поля МИС. Такие данные получила компания «Промобот» после интервью с главными врачами и старшими администраторами 25 крупных частных клиник.

Сканер устанавливается на рабочее место в регистратуре. Чтобы внести данные паспорта, СНИЛС или полиса ДМС в информационную систему, нужно положить документ на сканер и нажать на кнопку «Сканировать» в интерфейсе МИС. Устройство отсканирует документ, распознает данные и распределит их в соответствующие поля МИС.

Promobot Scanner в действии

«На рынке уже есть решения для автоматизации регистратуры. В основном, это программные продукты, для их работы нужно покупать дополнительные устройства. Такие решения сокращают количество ошибок при вводе данных, но почти не сокращают время регистрации пациента. Директора медицинских клиник и лабораторий рассказали нам, что ошибки при вводе – это не серьезная проблема, с ней справляются сами администраторы. Основная потребность – сократить время регистрации пациента до нескольких секунд, чтобы уменьшить очереди. С нашим сканером ввод данных одного пациента занимает всего четыре секунды”, — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

По словам разработчиков, два устройства Promobot Scanner уже обслуживают пациентов в Пермском филиале учреждения. В течение 2022 г. сканеры с искусственным интеллектом также появятся в филиалах клиники в Москве, Ростове-на-Дону, Мурманске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Тюмени, а также в Ярославле.

Promobot Scanner уже работает с информационными системами «1С-медицина», «Инфоклиника», «Медодс» и «Медидея». Разработчики готовят интеграцию с другими популярными МИС. Ранее компания «Промобот» представила робота-диагноста, который измеряет показатели здоровья пациентов и выдает рекомендации с помощью искусственного интеллекта.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот»можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.