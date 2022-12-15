ТТК будет продавать решения «Моего офиса» корпоративным клиентам

Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов «Транстелеком» и «Мой офис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ТТК начнёт продавать продукты вендора своим корпоративным клиентам.

С помощью «Моего офиса» можно создавать и редактировать текстовые и табличные файлы, работать с презентациями и электронной почтой в мобильных и настольных приложениях на всех популярных ОС и платформах. Приложения в составе продуктов «Мой офис»: «Документы», «Текст», «Таблица», «Презентация», «Почта», «Календарь», «Контакты», «Хранилище».

«Транстелеком» активно сотрудничает с российскими ИТ-компаниями по интеграции их разработок и решений для бизнеса. Представленное в продуктовой линейке ТТК отечественное ПО включает в себя операционные системы, облачные платформы, офисные и антивирусные программы, которые повышают защищенность корпоративных систем и в целом уровень информационной безопасности предприятий. Сотрудничество с «Мой офис» позволяет нам расширить спектр наших клиентских решений», – сказал директор по развитию бизнеса на корпоративном и государственном рынке компании «Транстелеком» Сергей Козерод.

«Сегодня многие российские организации заинтересованы в переходе на использование российских решений для безопасной работы с документами. Благодаря соглашению с «Транстелеком» клиенты телеком-оператора получат возможность пользоваться современными офисными решениями и смогут эффективнее планировать свои расходы и обеспечивать безопасность собственных данных при реализации проектов цифровой трансформации», – сказал Александр Иванников, коммерческий директор компании «Мой офис».