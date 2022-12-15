«Первый бит» за три месяца автоматизировал сеть медцентров с 350 сотрудниками в Киргизии

ИТ-интегратор «Первый бит» автоматизировал сеть медицинских центров «ЮРФА», состоящую из пяти клиник в разных городах Кыргызстана. Систему из трех интегрированных решений запустили за три месяца. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

«Для себя мы выбрали стратегию поэтапного запуска. Сначала развертывание, настройка и доработка системы под наши бизнес-процессы, тщательная и кропотливая эксплуатация на тестовой среде. Затем тестовый запуск на одном филиале, доработка и масштабирование МИС на остальные четыре филиала без прерывания их деятельности», — сказала Галина Нишанова, заместитель генерального директора по развитию «ЮРФА».

Программный комплекс составили из трех решений: «БИТ.Управление медицинским центром», разработанное челябинским офисом Первого бита, «1С:Клиническая лаборатория» и «1С:Диетическое питание». Он разбит на семь контуров, полностью покрывающих запросы многопрофильного медицинского центра: регистратура; лаборатория; финансы и управленческий учет; персонал, расчет заработной платы; стационар; ценообразование и маркетинг; склад.

Чтобы системы работали корректно даже при проблемах с интернетом, информационные базы было решено делать локальными, отдельно для каждого из пяти филиалов.

Изначальным толчком к началу проекта для руководства «ЮРФА» послужила нехватка нужных финансовых отчетов. Эта проблема решена — финансовые результаты клиники теперь прозрачны как для собственников, так и для инвесторов.

Но одновременно с этим, комплексная медицинская информационная система улучшила и множество процессов: например, теперь программа автоматически контролирует возраст записывающихся к докторам пациентам, а сдающим анализы выдают QR-код, отсканировав который можно будет посмотреть результаты.

Клиника планирует и дальше развивать свою цифровую инфраструктуру. В ближайшем будущем руководство планирует открыть собственный call-центр — для этого уже закупили специализированное ПО, разработанное «Первым битом».

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«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. У «Первого бита» более 250 тыс. постоянных клиентов с разными видами деятельности, разного масштаба – от небольших компаний до крупных корпораций. В стеке ИТ-решений «Первого бита» — более 70 вендоров. В команде — 6500 специалистов по автоматизации.

ЮРФА («Юнит-реактив-фарма») — киргизский лечебно-диагностический центр для всей семьи. Имеет три отделения в Бишкеке и два — в других городах Кыргызстана: г. Ош и г. Жалалабат. Оказывает полный спектр услуг по 20+ направлениям, включая хирургию, ревматологию, кардиологию и педиатрию.