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Педагоги Московской области могут онлайн подать заявление на аттестацию

Теперь педагоги Подмосковья могут подать заявление о проведении аттестации в целях установления квалификационной категории на региональном портале госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Раз в пять лет для каждого педработника по желанию проводится аттестация. Ранее заявление для установления той же или повышенной категории нужно было подавать через Школьный портал. Теперь заполнить заявление можно онлайн на региональном портале госуслуг», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Аттестация педагогов проходит раз в пять лет и включает в себя оценку профессиональной деятельности. Квалификационные категории подразделяются на первую и высшую. Аттестация педагогов Подмосковья помогает определить качество и уровень их квалификации.

Услуга «Аттестация педагогических работников» доступна на региональном портале в разделе «Образование» – «Подтверждение квалификации и документов об образовании». Чтобы заполнить электронную форму, нужно выбрать городской округ, а затем направление деятельности и специализацию. После этого указать, на какую категорию претендует педагог и была ли она ранее ему установлена.

Заседания комиссии проводятся по графику. Подача заявления открывается за 90 дней до даты аттестации.

Услуга предоставляется бесплатно.

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