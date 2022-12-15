«Корус консалтинг» поможет сети «Впрок» повысить качество управления закупками

ГК «Корус консалтинг» за два месяца подключила облачный сервис «Корус управление запасами» для ряда магазинов крупной торговой сети товаров повседневного спроса «Впрок». Это поможет повысить качество расчетов и планирования закупок и увеличить прибыль. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг».

«Впрок» — сеть из более чем 300 магазинов формата дрогери. Ежедневно их покупателями становятся более 45 тыс. человек, а ассортиментная матрица насчитывает 25 тысяч наименований. Поставки в торговые точки сети ведутся централизованно из распределительного центра.

Проблема, с которой сеть «Впрок» обратилась к ГК «Корус консалтинг», заключалась в непрозрачном алгоритме расчетов в действующей у компании программе. Учетной системой пользовались 20 менеджеров, каждый из которых вносил изменения в данные о подотчетном ему ассортименте отдельно, что приводило к рассинхронизации информации и ошибкам. Это, в свою очередь, создавало трудности при планировании закупок и управлении запасами. Магазины торговой сети сталкивались с ростом процента неликвидной продукции и ситуациями overstock.

На первом этапе сотрудничества компании приняли решение выполнить подключение сервиса «Корус управление запасами» для ряда торговых точек «Впрок». Команда «Корус консалтинг» за два месяца провела интеграцию облачного сервиса с учетной системой для нескольких магазинов. Результатом этого этапа проекта стало создание единой централизованной площадки с различными правами доступа пользователей и возможностью применять современные автоматические методы прогнозирования.

Интуитивно понятный интерфейс сервиса помог сотрудникам компании быстро адаптироваться к использованию всех его функций. Кроме того, специалисты «Корус консалтинг» провели нагрузочное тестирование для всей сети: оно показало, что система может справиться с большим массивом данных и сохранить качество и скорость расчетов. Решение можно быстро тиражировать на остальные магазины при необходимости.

«У нашей команды значительная экспертиза в сфере автоматизации процессов продуктового ритейла. Поэтому в рамках проекта для “Впрок” мы оперативно выполнили интеграцию, настроили систему под потребности клиента и обучили пользователей. Решение можно в сжатые сроки тиражировать на все магазины, при этом обеспечив непрерывность бизнес-процессов компании и исключив риск издержек», — отметила CPO «Корус управление запасами» Александра Москаленко.

«“Корус консалтинг” взял полную ответственность за управление ходом проекта, технические консультации и обучение пользователей. Большой опыт команды и четкая стратегия действий позволили нам сразу перейти к эксплуатации сервиса и автоматизировать закупочный процесс с помощью нового инструмента. Реализация проекта поможет магазинам сети “Впрок” в ближайшей перспективе сбалансировать работу с запасами и снизить неликвиды по ключевым позициям. Кроме того, мы ценим возможность быстрого масштабирования решения и выполнения доработок, которую предоставляет нам сервис “Корус консалтинг”», — сказал руководитель сети «Впрок» Дмитрий Калачев.

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Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г., и реализовала с тех пор более 1300 проектов во всех отраслях экономики. Сегодня в «Корус консалтинг» работают более 1000 сотрудников.