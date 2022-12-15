Голосовой робот МТТ ускорил опросы владельцев автомобилей Haval в 10 раз

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал и запустил цифрового помощника для «Хавейл мотор рус», официального дистрибьютора автомобилей Haval в России. Голосовой робот VoiceBox проводит опросы по качеству сервисного обслуживания и ремонта в дилерских центрах автопроизводителя. Об этом CNews сообщили представители МТТ.

Ранее подобными опросами вручную занимались менеджеры по работе с клиентами. После подключения цифрового помощника время на сбор и обработку обратной связи сократилось в 10 раз, а конверсия в успешные звонки увеличилась с 20% до 30%.

В течение трех дней после того, как автомобиль марки Haval проходит ремонт или сервисное обслуживание, его владельцу звонит голосовой робот и просит оценить качество обслуживания по шкале от 1 до 5, а в случае плохой оценки запрашивает развернутый комментарий. Благодаря интеграции с CRM-системой, отзыв в расшифрованном виде мгновенно попадает к менеджерам по работе с клиентами для анализа и дальнейшей работы с обращением.

«Цифровые сервисы МТТ нацелены на то, чтобы помочь бизнесу выстроить быструю и эффективную коммуникацию с клиентами, – сказал коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин. – Настроенный под индивидуальные потребности “Хавейл мотор рус”, голосовой помощник не только оптимизирует ресурсы компании на проведение опросов, но и помогает автовладельцам быстрее решить их насущные вопросы».

Платформа VoiceBoх от МТТ позволяет собрать уникального робота в зависимости от специфики и потребностей конкретной организации. Интерфейс платформы VoiceBox прост и интуитивно понятен. Работать в нем может любой специалист без навыков программирования. Его можно настроить под входящие и исходящие вызовы, распознавание и синтез речи, интерактивное меню, логическую обработку, переадресацию, интеграцию с внешней базой данных и многое другое.

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АО «МТТ» («Межрегиональный транзиттелеком») – 100% дочерняя компания ПАО «МТС», является провайдером интеллектуальных решений для бизнеса. Сегодня в портфель компании МТТ входят услуги по облачным коммуникациям для частных лиц и корпоративных заказчиков («МТТ бизнес»), ИСС, нумерация 8-800, мобильная связь (MVNO) и платформа развития виртуальных операторов связи (MVNE), традиционная МГ/МН связь для частных лиц и организаций и др.

Haval («Хавейл») — автомобильный бренд компании Great Wall Motor, созданный в 2013 г.

ООО «Хавейл мотор рус» — эксклюзивный дистрибьютор автомобилей и запчастей Haval на территории России. Компания осуществляет свою деятельность с февраля 2014 г., первый официальный дилерский центр Haval открылся в Москве в июне 2015 г. На данный момент в России действуют 118 дилерских центров.