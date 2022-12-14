Туристы смогут быстрее заселяться в отели благодаря ИИ-технологии Smart Engines

Сервис «Контур.отель», помогающий гостиницам и хостелам вести управление номерным фондом, автоматизирует процесс обработки документов постояльцев с применением технологии распознавания паспортов компании Smart HYPERLINK. Это позволит отелям значительно ускорить процесс регистрации гостей и, вместе с тем, сэкономить на покупке дорогостоящей техники для сканирования документов. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Размещение гостей в отеле – это стандартная процедура. При заселении будущие постояльцы должны предоставить удостоверяющий документ, а сотрудник ресепшн – внести данные в «Контур.отель». В системе автоматически формируется анкета, которая передается в Управление по вопросам миграции МВД. За несоблюдение этого требования отельерам грозит штраф за нарушение правил регистрационного учета.

По данным аналитиков «Контур.отеля», граждан России при заселении ставится на учет в 10 раз больше, чем иностранцев. Из этих граждан России 91% ездят именно с паспортами России. В среднем на заполнение паспортных данных у администратора отеля уходит не более пяти минут. Но из-за большого потока гостей этот процесс может затягиваться и, как следствие, вызвать у клиентов недовольство или даже возмущение.

Чтобы ускорить ввод данных, облегчить работу собственному персоналу и сделать процесс ожидания заселения для гостей более комфортным, ручной ввод паспортных данных в гостиницах и хостелах, которые пользуются сервисом «Контур.отель», заменяется технологией распознавания паспорта, разработанной российской компанией Smart Engines. Система Smart Engines работает автономно внутри инфраструктуры «Контур.отель» и не передает данные в сторонние системы и третьим лицам на ручную обработку.

Теперь регистрация постояльцев будет занимать гораздо меньше времени, поскольку сотрудникам службы приема и размещения нужно будет только отсканировать или сфотографировать паспорт. Система автоматически распознает все необходимые данные и перенесет их в карточку и анкету гостя. Важно, что универсальность технического решения не требует от администраторов отелей каких-либо специальных навыков работы с приложением распознавания и извлечения данных.

«Решение Smart Engines, которое мы интегрировали в наш сервис, не только облегчит работу администраторов гостиниц, поскольку ручное заполнение данных требует времени, но и снижает вероятность ошибки при ручном вводе. А это недопустимо, поскольку данные о гостях передаются отелями в подразделения МВД, поэтому они должны быть достоверными. Важно, что гостиницам не придется покупать специальные дорогостоящие устройства для сканирования и распознавания документов. С помощью технологий компании Smart Engines можно использовать уже имеющиеся сканеры, МФУ или веб-камеры», – отметила Анна Сатдарова, руководитель проекта «Контур.отель».

«Мы объявляем о партнерстве с “Контур.oтелем” в преддверии высокого туристического сезона, который приходится на новогодние и рождественские каникулы. В это время система гостеприимства традиционно испытывает повышенные нагрузки, вызванные наплывом туристов. Наша система распознавания удостоверяющих документов упростит процесс регистрации при заселении в отели и сбережет время как администраторов, так и постояльцев», – сказал генеральный директор Smart Engines кандидат технических наук Владимир Арлазаров.