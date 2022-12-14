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СПбМТСБ завершила переход на российскую Java-платформу Axiom JDK Pro

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) осуществила перевод автоматизированного рабочего места (АРМ) информационной системы «Терминал» на доверенную российскую платформу Java Axiom JDK Pro компании «Беллсофт». Несколько тысяч клиентов товарной биржи получили доступ к ее услугам через АРМ «Терминал» на базе Axiom JDK Pro c технологией Java FX. Это один из важнейших проектов импортозамещения в части системного ПО в 2022 г., отмечают в «Беллсофт».

Информационная система «Терминал» СПбМТСБ представляет собой современное интеграционное решение, позволяющее клиентам получать доступ к информационным сервисам СПбМТСБ в режиме «единого окна». АРМ «Терминал» Дает возможность пользователям вести торги товарами, заключать договоры, обеспечивать прочие сервисы, связанные с торговлей. Во время торгов в окнах системы видна таблица заявок предложений на покупку и продажу товара, демонстрируются цены спроса и предложения, вид и марка товара, базисы поставки, способ транспортировки и другая необходимая информация.

Работая в «Терминале», участники рынка получают доступ к следующим компонентам программно-технического комплекса СПбМТСБ: системе электронных торгов товарных рынков; системе электронных торгов срочного рынка; системе распространения биржевой информации, а именно доступ к информации о ходе торгов без задержки во всех секциях, к информации о биржевых индексах (планируется с I квартала 2023 г).

В качестве технологической платформы АРМ «Терминал» используется версия Axiom JDK Pro с технологией FX. Она позволяет создавать графические интерфейсы нового поколения, функционирующие на большинстве распространенных в настоящее время операционных систем – Linux (в том числе российские ОС), macOS, Windows. При выборе среды разработки Java определяющими факторами стали отечественное происхождение Axiom JDK Pro и полное соответствие стандарту Java SE. В совокупности эти параметры гарантируют легкий переход, бесперебойную работу ПО и решение задач импортозамещения. Своевременный выпуск новых версий и обновлений безопасности в рамках технической поддержки отвечает требованиям информационной безопасности для систем высокого уровня критичности, а доступ к инженерной экспертизе Axiom JDK обеспечивает возможность консультаций в режиме 24/7.

«СПбМТСБ уделяет большое внимание технологическому развитию. Мы в постоянном поиске новых решений, которые смогут улучшить клиентский опыт, повысить надежность и качество наших сервисов, — сказал Игорь Белоусов, вице-президент СПбМТСБ. — Переход на отечественную среду исполнения Java Axiom JDK Pro, которая является кроссплатформенной, делает наших пользователей независимыми от зарубежных программных платформ и операционных систем. Таким образом мы укрепляем нашу технологическую базу для развития биржевой торговли ключевыми российскими товарами, формирования прозрачных и справедливых ценовых индикаторов».

«Мы благодарим крупнейшую товарную биржу России за выбор. Это один из важнейших проектов импортозамещения технологической платформы в 2022 г. Все больше ведущих российских компаний доверяют критически важные системы на базе Java поддержке опытных отечественных инженеров, — отметил Роман Карпов, директор по развитию и стратегии технологий Axiom JDK компании «Беллсофт». — Прогрессивный продукт Axiom JDK Pro реализован в концепции жизненного цикла безопасной разработки, что позволяет обеспечивать защищенность систем на его основе непрерывно — и при создании, и на всех этапах эксплуатации. Мы уверены, что наши доверенные технологии и инженерная экспертиза будут гарантом надежности, производительности и качества информационно-технологической инфраструктуры СПбМТСБ».

Axiom JDK Pro, доверенная отечественная среда разработки и исполнения Java, входит в реестр российского ПО. Она создается в концепции жизненного цикла безопасной разработки (SDL, Secure Development Lifecycle) и соответствует стандарту Java SE. Все сборки проходят через процесс исследования исходного кода и строгие процедуры контроля качества. Инженерная команда Axiom JDK имеет 25-летний опыт разработки Java и OpenJDK. Входящий в линейку продукт Axiom JDK Certified сертифицирован ФСТЭК по 4 УД и может использоваться на всех объектах критической инфраструктуры и в комплексных системах с повышенными требованиями к информационной безопасности.

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