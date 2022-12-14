«Скандинавия» оцифровала кадровый документооборот

Сеть клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» реализует пилотный проект внедрения кадрового электронного документооборота. По результатам пилота офисные сотрудники компании могут подписывать документы в сфере HR онлайн. Сократились временные и трудозатраты на кадровое делопроизводство. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

В Санкт-Петербурге работает более 18 клиник сети, филиалы открыты в Казани и Вологде. В компании работает более 2000 сотрудников, включая медицинский, фармацевтический и административный персонал. При этом у сети единый HR-отдел, который расположен в одной из клиник Санкт-Петербурга.

Долгое время HR-специалистам приходилось удаленно обмениваться документами с сотрудниками. Это было дорого, неудобно и отнимало много времени у команды. Поэтому было принято решение перейти на безбумажный кадровый документооборот. Для оцифровки кадрового делопроизводства в сети клиник выбрали платформу HRlink. Сервис позволяет подписывать документы онлайн с компьютера или смартфона с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), учетной записи Госуслуг ЕСИА или через мобильное приложение «Госключ».

«В последние два года в России появилось множество разнородных продуктов в сфере кадрового ЭДО. Поэтому мы внимательно подошли к выбору поставщика: на протяжении года изучали рынок, присматривались к разным подрядчикам, проводили тендер. Сервис HRlink удовлетворял всем нашим требованиям: он полностью соответствует текущим нормам Трудового кодекса, удобен в использовании даже сотрудниками без серьезных технических навыков, а команда молодая, гибкая и быстро реагирует на все наши запросы», — сказала Мария Бессмертная, директор по управлению персоналом сети клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-ПЕТЕР».

В рамках пилотного внедрения на безбумажное оформление документов перевели более 900 сотрудников сети. В результате сократились временные и трудозатраты на подписание документов: так, на оформление отпуска теперь требуется всего два дня, в то время как раньше на это уходила неделя. Кроме того, появилась возможность в несколько кликов подписывать большое количество документов — не нужно заверять отдельно каждый экземпляр. Участники проекта отметили скорость и удобство подписания документов в сервисе HRlink. «Считается, что медицинская сфера достаточно консервативна и плохо поддается цифровизации. Это давно не так. Медицинские учреждения так же, как и другие компании, вынуждены адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Проекты автоматизации, такие как внедрение кадрового ЭДО, помогают им оставаться гибкими и эффективно работать даже в условиях растущей конкуренции», — отметил Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

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HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.