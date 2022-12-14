Sitronics Group разработала отечественную платформу виртуализации

Sitronics Group cоздала полностью российский продукт корпоративного (Enterprise) класса для эффективной эксплуатации вычислительных комплексов и централизованного управления ИТ-инфраструктурой.

Платформа виртуализации – программное обеспечение, позволяющее эффективно управлять разделением ресурсов физического сервера между несколькими логически изолированными друг от друга виртуальными машинами. Платформа виртуализации Sitronics Group разворачивается на группе серверов, не имеющих операционной системы, включает в себя единую среду доступа в архитектурных слоях – интерфейс для создания и управления виртуальными машинами, хранилищем и сетями, гипервизор на основе KVM (программное решение с открытым кодом, обеспечивающее виртуализацию в среде Linux, в том числе на архитектурах x86). Использование собственных доработок и квалифицированной поддержки позволяет реализовать всю необходимую для управления современной ИТ-инфраструктурой функциональностью, облегчить процесс адаптации и эксплуатации.

Система позволяет стандартизировать аппаратные платформы серверов, совместить их ресурсы, объединить и поддерживать ОС и приложения прежних версий, облегчает развертывание, обслуживание и управление серверами и приложениями, упрощает тестирование и разработку профессионального софта без рисков для основной инфраструктуры.

Платформа имеет интуитивно понятный интерфейс, что не потребует длительного обучения администраторов и пользователей, обеспечит быстрый запуск решения в эксплуатацию. Простая система лицензирования и бесплатное обновление платформы в рамках релизов при покупке техподдержки облегчат планирование бюджета развития ИТ-инфраструктуры.

Продукт разработан с учетом потребностей заказчиков, соответствует стандартам лидеров рынка и требованиям регулятора для решения задач импортозамещения, отмечают в Sitronics Group.

«Виртуализация значительно повышает эффективность использования серверных мощностей. В текущих рыночных условиях такая оптимизация является одним из наилучших решений, позволяет закрыть целый ряд вопросов российским предприятиям. Особенно, если речь идет о технологической независимости и легком переходе на российское ПО. При разработке нашего продукта мы учитывали преимущества лучших решений по функциональности, производительности, надежности и удобству использования. Уже сейчас наша платформа успешно пилотируется у нескольких крупных клиентов», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.