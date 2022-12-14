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Новая версия Avanpost FAM упрощает работу со сложными ИТ-инфраструктурами

Компания «Аванпост», российский разработчик систем аутентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, выпустила новую версию системы централизованной корпоративной аутентификации Avanpost FAM. Новые функции продукта делают возможной поддержку мультидоменности и позволяют объединять сложные ИТ-инфраструктуры в единую систему аутентификации. Об этом CNews сообщили представители «Аванпост».

В Avanpost FAM появился ряд функций, предназначенных для интеграции доменов и каталогов пользователей в единую корпоративную систему идентификации и аутентификации. У холдинговых структур и организаций со сложной доменной инфраструктурой часто возникает проблема наличия разрозненных каталогов пользователей. Построение единого LDAP-каталога из нескольких разрозненных доменов является технически сложной и ресурсоемкой задачей. Объединение каталогов пользователей при помощи Avanpost FAM не требует перестроения существующей LDAP-инфраструктуры и позволяет учесть потребности и особенности каждого имеющегося домена.

Также в новую версию Avanpost FAM добавлена функциональность идентификации пользователей из различных доменов при аутентификации в корпоративные информационные системы. В масштабных доменных инфраструктурах применяются разнообразные подходы к формированию доменных префиксов, при этом иногда пользователи в различных доменах пересекаются по логинам, что значительно усложняет построение единого каталога пользователей. Кроме того, специфика работы одного конкретного приложения, подключенного к LDAP-каталогу, может потребовать пересмотра подходов к ведению данных пользователей в самом LDAP-каталоге. Avanpost FAM позволяет учесть специфику идентификации и определения домена пользователя для каждого корпоративного приложения без необходимости внесения изменений в существующую LDAP-инфраструктуру.

Еще одна новая функция — идентификация пользователей по номеру телефона. Вместе с другими факторами, например, SMS, она позволяет использовать систему аутентификации для внештатных сотрудников или специалистов без доменной учетной записи. Как результат, сотрудники производственных подразделений, которым не нужно создавать отдельные учетные записи в LDAP, могут пользоваться веб-приложениями и сервисами, разрешенными администратором и подключенными к Avanpost FAM, используя для доступа мобильный номер телефона.

В новую версию добавлена поддержка мультидоменности при использовании Kerberos-аутентификации. Avanpost FAM позволяет зарегистрировать несколько keytab-файлов для разных, в том числе не связанных между собой, доменов. Сотрудники из различных доменов могут проходить аутентификацию, чтобы получить доступ к любой корпоративной информационной системе — как к веб-приложениям, так и десктопным. Процесс аутентификации при этом будет полностью прозрачен. Таким образом, Avanpost FAM избавляет администраторов от необходимости объединять для этого не связанные между собой домены средствами LDAP-инфраструктуры.

Помимо этого, есть возможность централизованной установки и смены пароля пользователя в доменах. Часто для решения этой задачи используются не предназначенные для этого инструменты: Microsoft Exchange Outlook Web Access с возможностью смены пароля или ОС Windows, что существенно ограничивает пользовательские сценарии управления паролем. Использование Avanpost FAM позволяет упростить эту операцию для сотрудников и для администраторов.

В новой версии Avanpost FAM значительно переработана и расширена функциональность парольных политик. Теперь система позволяет задавать неограниченное число парольных политик и привязывать их к различным группам пользователей. При этом администратор может отслеживать, какая парольная политика применяется для того или иного пользователя.

В системе также расширена функциональность восстановления пароля. Теперь в Avanpost FAM можно указывать для каких групп пользователей будет запрещено восстановление пароля. Например, отмечать, что запрет на восстановление пароля актуален для административных и технологических учетных записей, ведущихся в системе. Также для каждой группы пользователей можно определить перечень факторов, которые могут быть использованы для подтверждения желания сменить пароль.

Для RADIUS-приложений в новую версию Avanpost FAM добавлена функциональность предоставления информации в составе SAML Response посредством VSA (RADIUS Vendor-Specific Attributes). Это позволяет поддерживать сценарии авторизации и настройки RADIUS-клиентов, например, VPN и VDI-решений, подключаемых по RADIUS. При этом сохраняется возможность настраивать без ограничений произвольные словари VSA, которые предоставляются различными вендорами инфраструктурных сервисов и поставщиками оборудования.

Изменения коснулись и настройки процесса аутентификации — в нем появился новый режим идентификации, что поможет выстраивать более сложные сценарии аутентификации с предварительной идентификацией пользователя. К примеру, применять пароль для аутентификации после других средств, а не в качестве первоочередного инструмента.

«Новая версия Avanpost FAM — важный шаг в части применения системы для сложных доменных инфраструктур холдинговых и территориально распределенных организаций. Реализованное в продукте решение позволяет построить единую корпоративную систему аутентификации с учетом потребностей каждого подключаемого к Avanpost FAM приложения и домена», — отметил Дмитрий Грудинин, системный архитектор компании «Аванпост».

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Компания «Аванпост» – российский разработчик систем аутентификации и управления доступом. «Аванпост» работает на рынке информационных технологий с 2007 г. Все решения разработаны с учетом требований законодательства России, входят в Единый реестр отечественного ПО, а также сертифицированы в структурах ФСТЭК России. Сегодня на счету «Аванпост» свыше 80 внедрений, при этом продукты линейки Avanpost используют более 2 млн человек.

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