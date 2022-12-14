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Компания iiii Tech завершила проект по автоматизации маркировки для Faberlic

Cовместный проект ИТ-компании iiii Tech и Faberlic по маркировке в Республике Казахстан подходит к концу. Компании объединили опыт и подготовили к работе множество процессов, связанных с учетом и оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом CNews сообщили представители iiii Tech.

Перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке в странах ЕАЭС, с каждым годом расширяется. Все больше производителей обязаны маркировать продукцию и передавать в государственную систему все сведения о производстве, импорте и продаже товаров. Это становится вызовом для многих компаний, так как для этого процесса необходимы соответствующие ИТ-решения.

В 2021 г. компания iiii Tech выиграла тендер от компании Faberlic на реализацию проекта по автоматизации процессов маркировки и интеграцию их в существующие процессы логистики в Республике Казахстан. Поскольку iiii Tech внедряет собственные решения по маркировке с 2015 г. и работает с крупнейшими производственно-сбытовыми компаниями, компания iiii Tech смогла подготовить оптимальное предложение по стоимости и срокам. Решение, предложенное iiii Tech, соответствовало всем техническим требованиям заказчика, и благодаря его модульной структуре основная функциональность решения была развернута в кратчайшие сроки, а дополнительные функции были добавлены по мере необходимости и появления новых требований регулятора.

Взяв за основу решение, которое интегратор внедрял для российских компаний, команда специалистов оперативно адаптировала его под особенности маркировки в Республике Казахстан. Проект был реализован с учетом специфики национального законодательства.

Сейчас автоматизированы и готовы к работе такие процессы как приемка товаров из России с взаимным признанием кодов маркировки, продажа товаров дистанционным способом, перемаркировка и маркировка остатков, списание товаров и возвраты от покупателей.

«Государственные информационные системы маркировки развиваются на разном уровне во всех странах членах ЕАЭС и Российское программное обеспечение является лидером на этом молодом рынке. Партнерство и обмен опытом с коллегами из “Фаберлик” позволяет достичь своего рода синергии. С одной стороны, коллеги перенимают наш опыт в работе с маркировкой в России, с другой стороны – совместная работа расширяет нашу экспертизу и открывает возможности выхода на новые рынки со своим решением. Сейчас мы готовы покрывать полный цикл маркировки для международных компаний с учетом трансграничного перемещения товаров и особенностей работы систем маркировки в разных странах Евразийского экономического союза», – сказал Ростислав Буртыль, руководитель проектов iiii Tech.

«ИТ-решения от iiii Tech позволили нам обеспечить товарооборот в Республике Казахстан в соответствии с законодательством, подтвердив тем самым высокое качество нашей продукции. Нам удалось адаптировать лучшие практики маркировки, которые коллеги внедряли в России под рынок Республики Казахстан. В итоге нашего сотрудничества мы получили инструмент, который помогает контролировать подотчетную продукцию и автоматически передает информацию в надзорные органы Республики Казахстан», - отметил Андрей Левченко, директор департамента операционных решений.

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iiii Tech – российский ИТ-интегратор, специализирующийся на решениях для среднего и крупного бизнеса. В портфель решений компании входят автоматизация бизнес-процессов, облачные и managed-сервисы, RPA (роботизация бизнес-процессов), SAP, аналитика данных, тестирование ПО и заказная разработка, в том числе на микросервисной архитектуре. iiii Tech создает enterprise-решения для российского рынка с 1996 г. и владеет собственной сетью ЦОД, обеспечивающей хранение данных в соответствии с ФЗ-152.

Faberlic – российская компания на рынке прямых продаж. В ассортименте Faberlic — вся гамма средств для ухода за кожей и волосами, эксклюзивная французская парфюмерия, декоративная косметика, продукты для дома и здоровья. Сейчас представительства Faberlic открыты в 24 странах мира, доставка работает в 42 странах.

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