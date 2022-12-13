«Ситилинк» запустил услуги для бизнеса по установке СКУД и систем видеонаблюдения

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» запустил услугу по подбору, настройке и установке систем безопасности и видеонаблюдения для корпоративных клиентов. Новая услуга будет доступна в 60 городах присутствия. Ритейлер также расширит ассортимент в данных категориях. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Самой популярной «охранной» категорией среди корпоративных клиентов «Ситилинка» за три квартала 2022 г. стали камеры для видеонаблюдения. За ними в списке расположились видеорегистраторы и аксессуары для видеокамер. «Ситилинк» ведет работу по расширению портфеля брендов – скоро в ассортименте появятся системы популярных брендов Zkteco, Smartec, Viguard, Vizit и др.

Чтобы корпоративные клиенты могли приобрести полноценное решение для систем контроля и управления доступом (СКУД) и систем видеонаблюдения, ритейлер запустил пакет услуг по данным направлениям. Специалисты «Ситилинка» помогут с выбором оптимального оборудования, при необходимости сделают обследование объекта и произведут монтаж системы «под ключ».

«Мы видим повышенный спрос на системы видеонаблюдения и защиты бизнеса в этом году – и добавили в портфель услуг установку таких систем. Потребности и подход к реализации систем контроля у небольшого магазина, офиса или крупного банка/промышленного предприятия кардинально отличаются: от простого бюджетного решения до сложных дорогостоящих вариантов, требующих значительной проработки начиная от выбора оборудования, работ по внедрению и дальнейшему обслуживанию. Мы готовы реализовать разные сценарии по запросу клиента», - сказала Екатерина Максимова, руководитель развития сервисного направления B2B «Ситилинка».

Услуги уже запущены в Москве и крупных городах России – Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Уфе и других – и до конца 2022 г. будут доступны в еще 60 городах присутствия компании «Ситилинк».

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«Ситилинк» – российский интернет-магазин. «Ситилинк» продает порядка 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, электроники, а также электротранспорта, автомобильной электроники и освещения. У компании 250 тыс. корпоративных клиентов, 900 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 400 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.