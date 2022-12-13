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Подтверждена совместимость DLP-системы Solar Dozor 7.8 с «Ред ОС»

«РТК-Солар» и «Ред софт» объявили о совместимости новой версии системы предотвращения утечек информации Solar Dozor 7.8 с операционной системой «Ред ОС». Подтверждена совместимость с данной отечественной операционной системой как агентской, так и серверной части DLP-решения производства «РТК-Солар». Тестирование проведено в рамках планомерного расширения «РТК-Солар» возможностей своих ИБ-решений в направлении импортозамещения.

Solar Dozor блокирует передачу конфиденциальных документов за периметр организации, помогает выявлять признаки корпоративного мошенничества, позволяет заниматься профилактикой инцидентов безопасности. Система сертифицирована ФСТЭК России и зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«В этом году импортозамещение в России по сути стало обязательным; многие заказчики в срочном порядке переходят на отечественные решения, включая различные операционные системы. Реализуя совместимость наших продуктов по кибербезопасности с популярными российскими ОС, мы помогаем нашим заказчикам оперативно внедрить у себя такие необходимые сегодня российским организациям средства защиты от актуальных угроз», – отметил Алексей Кубарев, руководитель отдела развития бизнеса центра продуктов Dozor «РТК-Солар».

«Расширение совместимости новых версий популярного программного обеспечения с российскими Linux-платформами является актуальной задачей, об оперативном решении которой сегодня очень часто говорят в ИТ-среде. Полноценная работоспособность обновления системы Solar Dozor 7.8 в экосистеме «Ред ОС» доказывает, что разработчики идут в верном направлении и настроены позитивно в вопросах создания импортонезависимого техностека. Благодарим «РТК-Солар» за проделанную работу и плодотворное сотрудничество», – сказал заместитель генерального директора компании «Ред софт» Рустам Рустамов.

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