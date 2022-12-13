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МТС перевела платформу интернета вещей на российское ПО

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о переходе платформы интернета вещей МТС IoT Hub на собственное программное обеспечение, которое полностью заменит иностранные решения при разработке продуктов NB-IoT. Об этом CNews сообщили представители МТС,

Перезапуск платформы МТС IoT HUB и перевод инфраструктуры продуктов NB-IoT на собственное программное обеспечение позволил МТС сделать работу устройств интернета вещей независимой от зарубежных компаний и внешних событий, а также гарантирует их стабильную работу. Обновленная платформа повышает уровень безопасности системы и ускоряет вывод продуктов на рынок в шесть раз. В результате выручка от продажи оборудования с поддержкой NB-IoT и сервисов на базе МТС IoT HUB увеличилась на 70%. В конце 2022 г. на платформе уже работают более 10 тыс. устройств.

Основная задача платформы МТС IoT HUB — предоставить внутренним B2B и B2C продуктам МТС инструменты для быстрого подключения умных устройств, получения с них телеметрии, управление этими устройствами и дополнительная аналитика непосредственно на основе этих данных. Благодаря полному отказу от предложений зарубежных вендоров и развитию платформы на собственных разработках, МТС может гарантировать бесперебойную и качественную работу своих продуктов с поддержкой интернета вещей.

На собственной платформе МТС IoT HUB разрабатываются системы умного дома МТС и другие девайсы компании с поддержкой NB-IoT. Кроме того, на МТС IoT HUB уже переведены системы умного дома МТС и основные продукты на основе технологии интернета вещей экосистемы МТС, такие как: «Цифровой водоканал», «Цельсиум» и «Умная кнопка».

«Наша команда завершила масштабную работу по построению собственной платформы интернета вещей, которая полностью заменит иностранные решения. К обновленной платформе будут подключены все выпущенные и готовящиеся к запуску устройства NB-IoT и умного дома. В данный момент мы сфокусировались на подключении внутренних продуктов, но в следующем году планируем расширяться на весь внешний рынок для партнерских интеграций, чтобы сделать выбор для наших пользователей по-настоящему большим», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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