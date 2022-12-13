«Контур» представил решение по проверке контрагентов в свободной CRM

API «Контур.фокуса» представил первую интеграцию на базе свободного ПО. Теперь автоматическую проверку контрагентов можно подключить в SuiteCRM. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Свободное ПО не обременено лицензионными платежами и не зависит от санкций, что в текущих реалиях делает его особенно востребованным и выигрышным.

Возможности интеграционного модуля позволяют моментально оценивать благонадежность контрагентов, автоматизировать заполнение и актуализацию реквизитов. С помощью API «Контур.фокуса» информация о физлицах и юрлицах загружается прямо в карточку контрагента. Система анализирует данные и отмечает цветом рисковые факторы, что упрощает работу со спорными клиентами. После проверки в SuiteCRM автоматически формируется отчет.

Автоматическая проверка контрагентов упрощает работу отделов мониторинга и сопровождения, риск-менеджмента, финансовых специалистов. Сотрудникам не надо тратить время на сбор сведений по открытым источникам и вручную заносить данные в отчеты. Это повышает скорость и эффективность бизнес-процессов, исключает ошибки из-за человеческого фактора.

Преимущество интеграционного модуля в том, что его можно использовать как отдельное решение для проверки контрагентов, так и встраивать в существующие бизнес-процессы.

SuiteCRM позволяет заполнять, систематизировать и хранить данные обо всех аспектах взаимоотношений компании с контрагентами. Объединять управление всеми этапами сделки: создавать и продлевать договоры, оценивать состояние потенциальных контрагентов и регулировать условия сотрудничества.

Сергей Буш, руководитель «Хардсофт321» — компании-интегратора SuiteCRM: «Как правило, менять свой софт бизнесу тяжелее всего. Эта задача вдвойне сложнее, когда требуется экстренный переход с иностранного ПО. Наша платформа переворачивает это представление. SuiteCRM полностью отвечает задачам импортозамещения. Открытый код позволяет персонализировать систему под специфику своего бизнеса, интегрировать в нее все необходимые сервисы без лишних сложностей. Совместное решение с API “Контур.фокуса” позволяет не только автоматизировать проверку контрагентов и настроить ее по требованиям компании».

Елена Катаева, руководитель проекта API «Контур.фокуса»: «Решения на базе свободного ПО особенно актуальны в условиях импортозамещения. Они открывают для пользователей широкие возможности кастомизации системы, упрощают процесс интеграции. Возможности API “Контур.фокуса” позволяют оценить контрагента по ряду аналитических показателей и за секунды выявить признаки банкротства, задолженности по уплате налогов, ухудшение финансового состояния и многое другое. Таким образом, пользователь может на любом этапе сделки видеть реальное состояние бизнеса делового партнера, следить за его изменениями и принимать обоснованные решения о начале работе или изменении текущих условий сотрудничества».

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.