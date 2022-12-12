В Москве протестируют AR-экскурсию по Никольской улице

Экскурсию в дополненной реальности (AR) запустили в тестовом режиме по Никольской улице, одной из старейших в Москве. Особенность пилотного проекта — в технологии создания виртуальных сцен. При помощи камеры смартфона пользователь может взаимодействовать с 3D-персонажем — виртуальным гидом и следовать за ним по маршруту. Идею разработала отечественная компания. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Протестировать экскурсию можно в мобильном приложении «Узнай Москву». В ходе виртуальной прогулки пользователи встретят цифровых двойников известных личностей, которые поделятся интересными фактами об исторических объектах. Так, экскурсанты узнают, почему Никольскую улицу раньше называли улицей Просвещения, в каком здании провел студенческие годы Михаил Ломоносов, где располагалась первая в России типография, чем славилась гостиница «Славянский базар» и какие необычные товары продавали в аптеке Феррейна.

«Уникальность этой экскурсии – в новой безмаркерной облачной технологии дополненной реальности, которая позволяет добиться максимально точного определения местоположения пользователя. При запуске маршрута сервис сравнивает кадры с камеры устройства участника экскурсии с заранее отснятыми детальными изображениями объекта, в данном случае, Никольской улицы. На основе этой информации смартфон определяет точное местоположение человека и запускает соответствующую виртуальную сцену, которая обновляется по мере движения пользователя. В перспективе эта технология станет особенно актуальной внутри помещений, где спутниковые системы навигации могут давать значительную погрешность. Она может применяться не только в культурных и туристических проектах, но и, например, для создания интерактивных образовательных сервисов. Поэтому городу важно уже на этапе пилотного запуска протестировать технологию вместе с горожанами. Именно для них мы создаем новые цифровые сервисы и именно их мнение поможет сделать проект максимально интересным и полезным», – сказал Дмитрий Дереляк, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы

AR-экскурсию создавали в два этапа. Сначала разработчики детально отсняли всю территорию Никольской улицы на камеру смартфона и сделали ее цифровой двойник. Он и стал основой для будущей экскурсии. Затем в цифровой двойник внедрили 3D-персонажей, диалоги и стикеры, которые сопровождают пользователя на протяжении маршрута. Цифровые копии личностей 3D-художники создали на основе исторических снимков и портретов при помощи AR-технологий.

Чтобы протестировать AR-экскурсию, достаточно выполнить несколько действий: прийти на точку начала маршрута на пересечении Красной площади и Никольской улицы у Казанского собора; зайти в мобильное приложение «Узнай Москву», открыть страницу Музея Москвы и нажать «Пройти экскурсию»; навести камеру смартфона на любое здание — тогда сервис сравнит кадр с изображением цифрового двойника улицы и определит местоположение. Затем на экране смартфона появится 3D-гид, который начнет экскурсию и проведет пользователя по всему маршруту.

Для корректного отображения необходимо иметь смартфон с операционной системой iOS (11 и выше) или Android (8 и выше) и поддержкой технологии дополненной реальности ARKit или ARCore.

Виртуальный маршрут по Никольской улице разработан при поддержке Департамента информационных технологий. Контент для создания экскурсии предоставлен специалистами Музея Москвы.

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«Узнай Москву» — совместный проект департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид содержит фотографии и описания более 2200 зданий, 688 памятников, 353 музеев, 100 квизов и 245 тематических маршрутов по разным районам столицы, а также 16 экскурсий с аудиогидом и 27 виртуальных туров по городу и его достопримечательностям. Мобильное приложение «Узнай Москву» доступно для скачивания в App Store и Google Play.