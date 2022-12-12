В Казани появилась научная Лаборатория интеллектуальных транспортных систем

В Казани на базе национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) создана научная Лаборатория интеллектуальных транспортных систем.

Лаборатория открыта при поддержке компании SIMETRA, центра компетенций в области транспортного планирования, и ГБУ «Безопасность дорожного движения». Открытие Лаборатории состоялось при участии министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрата Хайруллина. Об этом CNews сообщили представители SIMETRA.

SIMETRA оснастила новый учебный класс всеми необходимыми современным программными решениями для транспортного моделирования. Эксперты компании SIMETRA на базе лаборатории прочтут образовательный курс, чтобы поделиться со студентами своими наработками в отрасли.

«Направление ИТС Татарстан начал развивать одним из первых в России. За годы работы свою эффективность зарекомендовали многие внедренные подсистемы: автоматическая фотовидеофиксация, системы автоматизированного управления дорожным движением, автоматизированный весогабаритный контроль и так далее. Тем не менее, основу всех уже разработанных и планируемых в перспективе подсистем ИТС составляют не столько технические средства, сколько грамотные специалисты. Которые должны обладать как знаниями в ИТ, так и в транспортной инженерии. Если мы не будем развиваться в этом направлении сегодня, то завтра нам придется ускоренно перенимать иностранный опыт. Поэтому, я абсолютно уверен в том, что запуск таких лабораторий даст возможность качественно и системно готовить компетентные кадры в области ИТС», — отметил Рифкат Минниханов, зав. кафедрой «Интеллектуальные транспортные системы» в КНИТУ-КАИ.

Основной акцент в работе Лаборатории будет сделан на транспортное планирование и моделирование транспортных потоков. Она станет площадкой для проведения прикладных научных исследований в транспортной отрасли для нужд государственного управления и отечественного бизнеса. На базе Лаборатории можно будет разрабатывать различные модели и алгоритмы видеоаналитики для приложений интеллектуальных транспортных систем, создавать имитационные транспортные модели, а также модели алгоритмов задач управления беспилотными транспортными средствами.

«За 16 лет работы SIMETRA накопила колоссальную экспертизу, которая может помочь. подготовить новые поколения транспортных инженеров. В прошлом году такую же научную Лабораторию мы помогли открыть Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого. Практика показывает, что наличие подобной Лаборатории в вузе помогает будущим специалистам получить сильные компетенции и опыт решения актуальных задач», — сказал Владимир Швецов, генеральный директор компании SIMETRA.

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SIMETRA (ООО «А+С Транспроект») – центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Среди проектов компании – научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог. SIMETRA выполняла работы по созданию ПКРТИ для Челябинска, Алматы, Оренбурга, Краснодара, Грозного. Еще одно направление деятельности компании – разработка собственных ИТ-решений для стратегического и оперативного управления транспортными системами городов.