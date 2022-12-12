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Умное видеонаблюдение МТС поможет обеспечить безопасность в крупном кузбасском спорткомплексе

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила системой видеонаблюдения спортивно-оздоровительный комплекс «Звездный» в Междуреченске. Технология с возможностью распознавания лиц позволит повысить уровень безопасности и комфорта посетителей и персонала спорткомплекса как во время проведения соревнований, так и в ежедневном режиме. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Видеонаблюдение охватывает вестибюль спорткомплекса. Камера с высоким разрешением и фотоувеличением (зумом) в режиме онлайн передает данные в облачное хранилище, где их обрабатывает сервер видеоаналитики. Система позволит оперативно зафиксировать возможных нарушителей даже при большом скоплении людей и в целом повысить уровень безопасности и комфорта в спортивном комплексе.

«Видеонаблюдение с аналитикой сегодня востребовано во многих отраслях. На производстве умные камеры помогают контролировать качество продукции и автоматизировать многие процессы. В торговле и сфере услуг они позволяют получать данные о количестве уникальных посетителей, регулировать очереди, составлять социодемографический портрет аудитории для маркетинговых исследований. В общественных местах, прежде всего, востребованы системы с возможностью распознавания лиц, которые повышают общий уровень безопасности объектов. И для такого крупного спорткомплекса как «Звездный» это очень актуально», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

«Каждый день мы фиксируем не менее 2500 посещений тренажерного и фитнес-залов, бассейна и различных секций. Кроме того, в спорткомплексе ежедневно тренируются около 150 детей — воспитанников спортивных школ. Видеонаблюдение с аналитикой позволит повысить качество обслуживания и уровень безопасности в спорткомплексе, в том числе, во время массовых спортивных мероприятий», — отметил директор СК «Звездный» Александр Орколайнен.

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Спортивно-оздоровительный комплекс «Звездный» открылся в Междуреченске в 2021 г.. В распоряжении спортсменов и любителей здорового образа жизни 25-метровый бассейн на восемь дорожек, скалодром, универсальный зал с местами для зрителей, хореографический и тренажерный залы.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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