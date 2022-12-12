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«Такском» и «1С» приобрели оператора EDI

В декабре 2022 г. компании «Такском» и «1С» приобрели Cislink – разработчика и интегратора систем автоматизации электронного документооборота.

Цель сделки – интеграция решений Cislink для EDI-обмена в ИТ-продукты и сервисы «Такском». Приобретатели Cislink будут предлагать организациям HoReCa, промышленным производствам и онлайн-магазинам EDI-системы для автоматизации закупок и взаимодействия с поставщиками.

Действующие и потенциальные пользователи Cislink получат пользу при подключении к продуктам «», а также к сервисам онлайн-отчётности и электронного документооборота (ЭДО) компании «Такском», включая кадровый ЭДО, решения для работы с маркированными и прослеживаемыми импортными товарами.

«Альянс «Такском, «1С» и Cislink ускорит рост бизнеса и увеличит долю на рынке за счёт новых возможностей объединённых решений. При этом все имеющиеся сервисы Cislink продолжат работать и развиваться для клиентов. Наши клиенты, настоящие и будущие, получат возможность работать с торговыми сетями, использующими EDI, без лишних затрат на интеграцию и адаптацию», – сказал Денис Булкаев, генеральный директор компании «Такском».

«Мы рады за клиентов, которые уже доверили нам автоматизацию бизнеса, и уверены в том, что выбор решений созданного альянса открывает безграничные возможности для повышения эффективности процессов как действующих, так и будущих клиентов-партнёров», – сказала Екатерина Зыкова, руководитель направлений ЭДО и EDI компании Cislink.

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