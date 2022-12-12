Softline помогла Компьютерной Академии TOP оборудовать более двух тысяч рабочих мест

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, оснастила рабочие места для обучающихся Компьютерной Академии TOP. Благодаря оперативной реализации проекта, Академия смогла открыть 48 новых локаций по всей территории России. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Компьютерная Академия TOP осуществляет образовательную деятельность уже более 20 лет, обучая программистов, дизайнеров и системных инженеров. Заказчику требовалось оборудовать более 2000 рабочих мест за короткий срок для открытия 48 новых филиалов по всей России: от Калининграда до Дальнего Востока, а также 50 современных Колледжей программирования и Дизайна.

В условиях, когда предложение решений на рынке ограничено и возможности рынка не стабильны, компания Softline смогла подобрать доступное в России оборудование, найдя необходимое количество компьютерной техники в достаточном объеме с сохранением отличного соотношения цены и качества. Для Академии это было критически важно, так как в силу большого числа устройств даже маленькое увеличение цены существенно отразилось бы на бюджете.

Благодаря выбору решений российских вендоров, все аппаратное обеспечение пришло без задержек. Кроме того, не оказалось ни одного бракованного устройства, несмотря на большие объемы. Таким образом, Softline помогла Академии решить проблему оперативного оснащения мест для обучающихся оффлайн студентов в непростых рыночных условиях. Все учебные классы были открыты вовремя, а оборудование в этих классах показывает высокий уровень производительности и исправно работает.

«Мы давно сотрудничаем с Академией и понимаем их стратегию роста, и именно это дает нам возможность подбирать лучшие решения под задачи заказчика. В текущей ситуации, когда вокруг регулярно возникают логистические трудности, финансовые и другие неприятные нюансы, мы стараемся максимально адаптироваться и добиваться оптимального результата, исправно выполняя свои обязательства», – отметил Александр Миловидов, руководитель группы в Softline.

«Мы постоянно расширяемся, делая ИТ-образование доступным в любом уголке страны. двумя ключевыми направлениями нашей деятельности являются программирование и графический дизайн, а это требует качественной и мощной техники и ПО. Softline – это тот партнер, который может подстроить рынок и предложения именно под эти задачи и подобрать решения максимально удовлетворяющие нашей активной стратегии роста. Важно отметить, что мы предоставляем частные услуги, поэтому не рассчитываем ни на какие дополнительные вливания бюджетных средств. В связи с этим для нас необходимо выверенное распределение ресурсов, и именно команда Softline смогла помочь с оптимальным решением поставленной задачи», – сказала Юлия Шелюто, директор по развитию в Компьютерной Академии TOP.

Ранее Softline подписала меморандум о сотрудничестве с Компьютерной академией TOP. Компании совместно работают над улучшением качества образования в сфере информационных технологий: обмениваются опытом и активно погружают студентов в процесс работы в компании, обеспечивая дальнейшее трудоустройство в ИТ-компаниях такого уровня.