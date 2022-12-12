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SafeTech получила патент на технологию подтверждения операций в цифровых каналах, лежащую в основе PayControl

Компания SafeTech получила патент Евразийского патентного ведомства на разработанную технологию подтверждения волеизъявления пользователей в цифровых каналах, лежащую в основе PayControl. Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

Компания SafeTech запатентовала разработку способа подтверждения операций пользователей в цифровых каналах. Изобретенный способ подтверждения отличается своим инновационным подходом, что обеспечивает высокий уровень безопасности, широкую вариативность применения и удобный пользовательский опыт. Данное технологическое изобретение лежит в основе решения PayControl.

PayControl – платформа мобильной аутентификации и электронной подписи. Решение призвано повысить безопасность цифровых каналов и развивать безопасное дистанционное банковское обслуживание. PayControl значительно упрощает пользовательский опыт путем трансформирования мобильного устройства в аналог USB-токена. Решение PayControl позволяет подтверждать запрос на совершение банковских транзакций, проводить онбординг новых клиентов, проводить процедуру многофакторной аутентификации, создавать и подписывать электронные документы, фиксировать факты получения и/или ознакомления с определенной информацией.

Мобильная электронная подпись PayControl создается путем криптографических преобразований подписываемой информации (реквизитов конкретной финансовой транзакции или электронного документа) в сочетании с уникальными характеристиками конкретного смартфона. Подписание и подтверждение операций происходит одним касанием на экран. Использование PayControl позволяет максимально эффективно противостоять наиболее распространенным мошенническим схемам: перехват одноразовых кодов подтверждения в SMS и push, использование зловредного программного обеспечения на компьютерах и мобильных устройствах, социальная инженерия и фишинг.

«Получение патента от Евразийского патентного ведомства доказывает инновационность наших решений, их уникальность и технологичность. Мы будем и дальше работать над совершенствованием наших продуктов, развивать их и обеспечивать наших заказчиков самыми передовыми решениями», - отметил Павел Мельниченко, технический директор и сооснователь SafeTeсh.

«Данный патент — очередное подтверждение нацеленности нашей компании к разработке собственных технологий, а не к заимствованию уже существующих. Это не только признание результатов нашей многолетней работы, но и подтверждение компетенций нашей команды. Мы прилагаем огромные усилия, чтобы наши партнеры и заказчики могли использовать инновационные и уникальные продукты для развития своего бизнеса», - сказал Денис Калемберг, генеральный директор и сооснователь SafeTeсh.

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