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«Первый бит» перешла на российскую СУБД

В рамках корпоративной программы импортозамещения специалисты компании «Первый бит» перевели всю внутреннюю инфраструктуру на СУБД Platform V Pangolin от «Сбертеха». «Первый бит» готов переводить 250 тыс. своих клиентов на Platform V Pangolin.

Platform V Pangolin — реляционная система управления базами данных корпоративного уровня (enterprise). Реализована критически важная функциональность, позволяющая соответствовать повышенным требованиям бизнеса к надёжности, производительности и безопасности хранимых данных.

Компания «Первый бит» мигрировала на Platform V Pangolin в кратчайшие сроки — всего за три месяца. Решение позволило оперативно развернуть СУБД и приступить к работе, реализуя все функции, которые ранее обеспечивал продукт зарубежного вендора, включая индексирование данных сложных форматов.

В долгосрочной перспективе миграция на Platform V Pangolin позволит снизить стоимость владения продуктом за счет более низкой цены лицензий. Кроме того, продукт имеет более удобный интерфейс администратора, который позволяет решать большую часть задач, не привлекая выделенных специалистов по СУБД.

Генеральный директор «Сбертеха» Максим Тятюшев сказал: «Platform V Pangolin — целевое для «Сбера» решение, которое у нас находится в промышленной эксплуатации уже более двух лет. Совокупная стоимость владения Platform V Pangolin оказалась значительно ниже, чем у популярных западных реляционных СУБД при той же функциональности. Мы рады, что теперь компания «Первый бит» как один из лидеров рынка автоматизации бизнеса сможет предоставить своим клиентам надежное отечественное решение».

Генеральный директор «Первого бита» Антон Долгов отметил: «Российскому бизнесу сейчас нужны только надежные, зрелые импортозамещенные решения. Для этого мы решили запустить СУБД Platform V Pangolin в своей компании. Platform V Pangolin у нас отлично работает в системах с более чем пятью тысячами рабочих мест, а запустили мы ее менее чем за три месяца. Важно, что наши сотрудники даже не заметили смены платформы. Из основных преимуществ платформы отметим встроенные средства защиты конфиденциальной информации и высокий уровень технической поддержки «Сбертеха».

Platform V Pangolin от «Сбертеха» и интеграция от «Первого бита» обеспечивают клиентам эффективное функционирование программных продуктов от автоматизации учета и бизнес-процессов до работы с данными.

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