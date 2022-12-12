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Мобильное приложение «Добродел» установили более 1 млн раз

Приложение «Добродел» появилось в 2016 г. За шесть лет его скачали и установили более 1 млн раз. Об этом CNews сообшили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Наши жители могут сами выбрать, как им удобнее пользоваться сервисами “Добродела” – на портале или в мобильном приложении. Отправить сообщение по какому-либо вопросу – мусору во дворе, наличию луж, графику движения автобусов и т.д. можно как через портал, так и с помощью приложения. В этом году мы усовершенствовали мобильное приложение и добавили несколько новинок, например, внедрили искусственный интеллект и подключили авторизацию по биометрии», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Новинки доступны для владельцев смартфонов на ОС Android. Авторизоваться в приложении теперь можно удобнее: настройка входа с помощью сканера отпечатка пальца экономит время. Подключить опцию можно в настройках своего гаджета. Еще одно новшество – нейросеть, которая распознает проблему по фото. Она работает по наиболее популярным категориям проблем: «Ямы», «Мусор на общественных территориях», «Контейнерная площадка», «Детская площадка», «Животные без владельцев», «Освещение», «Дорожный знак», «Автобусная остановка», «Реклама», «Борщевик», «Светофор», «Квитанция», «Деревья». А благодаря памяткам по темам стало проще выбрать подходящую категорию. Теперь при создании сообщения в профиле можно открыть краткое описание тем и категорий.

C помощью приложения «Добродел» жители могут не только направлять сообщения по интересующим вопросам, но и следить за ходом строительства дома, участвовать в опросах и голосованиях, узнавать о плановых отключениях горячей воды. А модуль «Народный инспектор» позволяет бороться с парковкой на газонах и детских площадках: для этого нужно сделать видеозапись нарушения и отправить файл.

Мобильное приложение «Добродел» для Android доступно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

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