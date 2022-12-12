ГК «Интертехэлектро» защитила корпоративные коммуникации с помощью ANWORK

Группа компаний «Интертехэлектро» внедрила программное обеспечение для безопасного корпоративного общения и обмена чувствительными данными.

Инжиниринговая группа компаний «Интертехэлектро», осуществляющая реализацию проектов по строительству и реконструкции объектов энергетики, промышленности и обращения с отходами, завершила проект по внедрению защищенного бизнес-коммуникатора ANWORK в систему рабочего взаимодействия вне корпоративного периметра. Об этом CNews сообщили представители Softscore UG.

ПО ANWORK – ИТ-решение, предоставляющее максимальный уровень конфиденциальности и защиты передаваемых корпоративной информации.

Любой обмен данными в приложении происходит внутри закрытых групп, исключающих доступ третьих лиц к корпоративным данным и дающих дополнительный уровень изоляции. Идентификация пользователей обеспечивается специальным, независящим от персональных данных ключом, информация шифруется с помощью механизмов двустороннего SSL-pinning и сквозного шифрования.

Помимо текстовых сообщений с помощью ПО можно обмениваться изображениями, фото, видео и документами различного формата, проводить аудиоконференции (до пяти человек) и рабочие видеозвонки, назначать встречи и ответственных, ставить задачи и отслеживать их выполнение, т.е. решать важные операционные вопросы с максимальной скоростью, эффективностью и защищенностью.

На текущий момент решением ANWORK пользуются руководители сети филиалов и дочерних обществ «Интертехэлектро», а также сотрудники проектных групп. Компания уделяет большое внимание защите интеллектуальной собственности, ноу-хау и других важнейших разработок, являющихся частью коммерческой тайны и требующих максимального уровня защиты от утечки и доступа третьих лиц. Пока применяется облачная версия приложения, однако в дальнейших планах ГК «Интертехэлектро» развернуть решение в собственном ИТ-периметре.

«Энергетика относится к критически важным сферам деятельности, поэтому к вопросам информационной защиты мы подходим с максимальной ответственностью. Так как география наших проектов обширна и включает практически всю Россию, мы понимали, что назрела необходимость изменений корпоративных стандартов рабочих коммуникаций вне периметра. Личные встречи для конфиденциальных переговоров часто невозможны из-за высокой загруженности и территориальной распределенности руководителей, а стратегические решения и внедрение инициатив нужны здесь и сейчас. При этом утечка такой информации может дорого стоить компании, поскольку сотрудники вынуждены обсуждать важные вопросы в популярных незащищенных сервисах, безопасность которых невозможно контролировать. Пока с помощью ANWORK мы решаем проблему защиты чувствительной информации на уровне топ-менеджмента, включая ежедневное операционное взаимодействие с внешними партнерами, клиентами, подрядчиками и сотрудниками. В дальнейшем мы планируем расширить этот опыт на другие подразделения Группы и сделать корпоративным стандартом такой формат взаимодействия во внешнем периметре», – сказал генеральный директор АО «Интертехэлектро» Владимир Бабяк.

«Открытые незащищенные сервисы – один из наиболее популярных среди злоумышленников векторов кибератак, поэтому защита деловых коммуникаций стала своеобразным трендом для крупных и технологически продвинутых компаний, в число которых, без сомнения, входит "Интертехэлектро", – отметил технический директор ПО ANWORK Роман Мискевич. – Этот запрос со стороны заказчика на полную конфиденциальность и защищенность стал главным условием при поиске решения, так как обсуждение крупных сделок, разработок, выбор поставщиков, составление коммерческих условий и закрытые переговоры на уровне ТОП-менеджмента компания обозначила как максимально чувствительную информацию, требующую дополнительной защиты. Используя наше приложение, заказчик получил не только защищенный, но и удобный инструмент для решения корпоративных задач, так как архитектура коммуникационной платформы ANWORK позволяет внедрять собственные режимы взаимодействия и мониторинга содержимого приложения в соответствии с внутренней политикой компании».

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Компания Softscore UG работает на рынке программных средств обеспечения безопасности коммуникаций с 2019 г. ИТ-решения созданы на базе криптографически стойкого протокола шифрования, являющегося международным стандартом безопасности данных. На сегодняшний день продукты компании используют уже более 60 тыс. клиентов по всему миру, среди которых как физлица и предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные компании, ориентированные на защиту делового и личного общения.