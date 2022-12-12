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Цифровизация
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ГК 1520 ввела российскую цифровую систему управления движением поездов на линии Санкт-Петербург – Москва

Специалисты Дивизиона ЖАТ (ГК 1520) запустили систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ на станции Угловка линии Санкт-ПетербургМосква.

Угловка – это очередной объект на главном ходу Октябрьской железной дороги, который оснастили цифровой системой управления движением поездов отечественной разработки и производства. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

Теперь диспетчерский персонал станции будет дистанционно контролировать параметры напольного оборудования, строить маршруты поездов по заданным параметрам, диагностировать предотказные состояния. Встроенная в систему МПЦ-ЭЛ киберзащита предотвращает несанкционированный доступ к железнодорожной инфраструктуре. Цифровизация значительно повысит эффективность линии и безопасность движения, снизит расходы на эксплуатацию.

ГК 1520 в рамках программы РЖД по импортозамещению оснащает станции и перегоны современной отечественной цифровой автоматикой. Системы разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520 работают на МЦК, МЦД, Восточном полигоне и других российских магистралях. В ближайших планах – запустить систему МПЦ-ЭЛ на станции Калашниково Октябрьской железной дороги.

Станция Угловка – узловая железнодорожная станция, расположенная в одноименном населенном пункте. Станция была открыта в 1851 г., по основной версии в ее название легло то обстоятельство, что в этом месте профиль железнодорожного пути переходит с подъема на спуск, составляя определенный угол.

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Группа компаний 1520 – российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.

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