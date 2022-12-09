«Телфин» добавил в АТС «Телфин.офис» звонки через Telegram

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» предлагает своим клиентам новый канал для голосового общения с аудиторией через Telegram-мессенджер. Сервис расширяет портфель корпоративных омниканальных решений и интегрирует звонки через Telegram в АТС «Телфин.офис». Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Теперь покупатели могут звонить в компании на аккаунты или номера в Telegram, как на обычные номера. При этом все вызовы через мессенджер обрабатываются по той же схеме, что и телефонные обращения: ведется статистика, запись разговоров, маршрутизация и т.д. Новый канал для голосового общения позволяет клиентам «Телфин» расширять аудиторию, предоставляя более современный и удобный способ коммуникаций.

Еще в 2019 г. Deloitte отмечал, что россияне стали чаще звонить через мессенджеры, чем через мобильную связь. В марте 2022 г. позиция Telegram была зафиксирована как лидирующего мессенджера в России с долей 63% в общем объеме мобильного трафика. Telegram как канал для голосовой коммуникации постепенно вытесняет классическую мобильную и IP-телефонию. Особенно этот тренд касается молодежи, которая предпочитает все коммуникации вести «в одном окне» мессенджера — и переписки, и звонки.

Проанализировав новую тенденцию и запрос аудитории на звонки через мессенджеры, «Телфин» добавил в перечень услуг новый сервис для голосового общения через Telegram. Расширяя пакет омниканального решения по связи, кроме стандартной телефонии и чатов «Телфин» предоставляет возможность общения через Telegram с полным функционалом виртуальной АТС «Телфин.офис».

Наравне со стабильной и удобной связью пользователи Telegram-вызовов получают все функции виртуальной АТС. Например, как и при классических вызовах на IP-телефонию, звонки могут записываться и сохраняться в АТС «Телфин.офис» с пометкой, что звонок был совершен через мессенджер. В журнале звонков ведется статистика обращений, запись и хранение телефонных разговоров. Благодаря возможности интеграции с CRM легко настроить динамическую маршрутизацию вызовов, назначать персональных менеджеров.

Для крупного бизнеса, использующего региональные номера и номер 8800, прием звонков через Telegram — это очередной шаг в сторону повышения клиентоориентированности и расширения каналов связи для современной аудитории. Для малого и среднего бизнеса, которые по статистике «Телфин» являются основными потребителями услуги 8800, это еще и существенная экономия. Компании могут сократить расходы на связь, используя новый сервис в качестве альтернативного канала связи, звонки не тарифицируются ни для клиентов, ни для компаний.

«Мы уверены, что уже через пару лет коммуникации через мессенджеры займут свое законное место среди стандартов делового общения. Темпы, с которыми сегодня трафик перетекает из обычной телефонии в мессенджеры, наглядно демонстрируют нам тренд в развитии коммуникаций. Следуя ему, мы создаем сервисы связи реально востребованные и удобные для конечных пользователей.», — сказал Александр Красников, технический директор «Телфин».

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира. По данным CNews, «Телфин» входит в топ-5 провайдеров IP-телефонии 2022.