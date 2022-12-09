Правительство Санкт-Петербурга внедряет технологии роботизации ROBIN в работу органов власти

Правительство Санкт-Петербурга продолжает шаги по оптимизации и внедрению технологии роботизации в современную работу органов власти. При помощи программных роботов Robin будет значительно сокращено количество рутинного труда, а сотрудники будут перенаправлены на другие задачи. Данный проект в перспективе планируется масштабировать и на другие исполнительные органы государственной власти в регионах. Об этом CNews сообщили представители Robin.

Первые результаты внедрения роботизации предоставил Комитет финансов Санкт-Петербурга по опыту работы с управлением по осуществлению финансового контроля в сфере закупок. Теперь в управлении в автоматическом режиме происходит проверка на соответствие критериям планов-графиков по госзакупкам.

Заместитель председателя комитета по финансам Сергей Поляков отметил, что скорость обработки роботом пакетов, содержащих сведения планов-графиков, составляет 60-65 единиц в час. «Автоматизированная работа, в среднем, с 258 пакетами в день позволяет сэкономить как минимум 13 человеко-часов в день. Второй робот способен обрабатывать 2000-3000 платежных документов в день. Таким образом, расчетное время экономии составит еще 100-150 человеко-часов в день. Результат работы роботов сейчас конвертируется в освобождение от рутинной нагрузки суммарно до пятнадцати сотрудников. Роботизация особенно актуальна в период наступающих пиковых нагрузок, которые обычно случаются в ноябре-декабре. Количество высвобожденных специалистов может увеличиться в несколько раз. Теперь они смогут тратить свое рабочее время на формирование и контроль более сложных проектов», - сказал он.

Управление развития перспективных проектов Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра совместно с разработчиками программного продукта Robin, российским вендором RPA, уже зарекомендовавшим себя в оптимизации ИТ-ландшафта РЖД и транспортной отрасли в целом, будут и дальше продолжать оптимизацию работы исполнительных органов государственной власти, чтобы достичь еще более значительных результатов.

«РЖД обладает уникальным опытом по запуску проектов роботизации. И сегодня мы можем гордиться, что именно наш опыт лег в основу проекта роботизации в Администрации Санкт-Петербурга, а наши специалисты подключились к этому процессу и помогли успешно реализовать пилотный проект, а теперь будут участвовать в его масштабировании», - отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин.

В дальнейшем роботизацию планируется использовать при реализации проектов по оптимизации процессов ИОГВ в рамках программы «Эффективный регион».

Директор компании ООО «Робин» Павел Борченко сказал: «Замена устаревших и внедрение новых информационных систем зачастую приводит к трудностям, которые требуют значительных временных и финансовых затрат. Сотрудникам довольно часто приходится заниматься ручным сведением таблиц, перебиванием текста и двойным вводом данных. Использование технологии RPA (Robotic Process Automation) позволяет с минимальными временными затратами высвободить сотрудников от рутинных задач для выполнения более ответственной работы и активного взаимодействия с гражданами. Мы надеемся, что в следующем году роботизация на платформе Robin будет еще активнее использоваться в органах государственной власти».

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Компания Robin — участник рынка разработки программных роботов в России. Разработчик первой полностью импортозамещающей российской платформы для автоматизации бизнес-процессов с использованием настраиваемых программных роботов (RPA) и чат-ботов. Программные роботы, созданные на платформе Robin, – это полноценные «цифровые сотрудники», которые берут на себя множество рутинных операций и высвобождают время реальных сотрудников для интеллектуальных задач. Robin применяется коммерческими компаниями Enterprise-сегмента в рамках «Цифровой трансформации», организациями из государственного сектора, предприятиями, чья деятельность связана с большим количеством рутинных процессов, обработкой и маршрутизацией различной информации.