Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» с ОС «РОСА «ХРОМ» 12 и ROSA Virtualization 2.1

«Актив» и «НТЦ ИТ РОСА» проверили корректность совместной работы операционной системы «РОСА «ХРОМ» 12 и системы виртуализации ROSA Virtualization 2.1 с USB-токенами и смарт-картами новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». По итогам испытаний стороны подписали сертификат совместимости.

«РОСА «ХРОМ» – операционная система, созданная на основе 100% российского репозитория программных пакетов и библиотек и предназначенная для оснащения рабочих мест пользователей.

ROSA Virtualization – это платформа виртуализации серверов и рабочих мест корпоративного уровня. Она позволяет оптимизировать ИТ-инфраструктуру при одновременном обеспечении высокой производительности, надежности и масштабировании для критически важных приложений.

USB-токены и смарт-карты новой линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» предназначены для строгой аутентификации и безопасной работы с электронной подписью на персональном компьютере, мобильных устройствах и в виртуальных средах.

В операционной системе «РОСА «ХРОМ» 12 устройства линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» обеспечивают защиту доступа к учетным записям пользователей и информационным ресурсам, в том числе при сценарии удаленной работы, с помощью механизма двухфакторной аутентификации. Факт владения устройством «Рутокен» дополняет второй фактор защиты – знание PIN-кода (аналог пароля).

Для работы с USB-токеном или смарт-картой в среде виртуализации ROSA Virtualization 2.1 достаточно лишь перенаправить «Рутокен» в ОС, после чего можно приступить к работе.

Подписанные по результатам тестирования компаниями «Актив» и «НТЦ ИТ РОСА» сертификаты совместимости представлены на сайте «Рутокен». В документе отмечено, что ключевые носители «Рутокен» рекомендованы для работы в ОС «РОСА «ХРОМ» 12 и ROSA Virtualization 2.1.

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив», сказал: «Устройства недавно представленной на рынке линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» – это полнофункциональные СКЗИ, поддерживающие на сегодняшний день все ключевые российские операционные системы. Мы рады сотрудничеству с «НТЦ ИТ РОСА» и возможности обеспечить безопасность информационных ресурсов корпоративных пользователей ОС «РОСА «ХРОМ» 12 и работы в ROSA Virtualization 2.1».

«Нам важно развивать сотрудничество с партнерами в части тестирования решений, чтобы конечные пользователи могли иметь доступ к широкому набору совместимых программных и аппаратных средств. Совместимость продуктов «РОСА» с USB-токенами и смарт-картами флагманской линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» подтверждена, и мы с компанией «Актив» рады предложить рынку совместное защищенное решение», – сказал генеральный директор компании «НТЦ ИТ РОСА» Олег Карпицкий.