«Контур» помог транспортной группе Fesco перейти на ЭДО

«Контур» помог транспортной группе Fesco перейти на электронный документооборот.

Внедрение электронного документооборота в Fesco с помощью «Контур.Диадока» начали в 2019 г., на тот момент ежемесячно обрабатывалось около 10,5 тыс. бумажных документов. С развитием компании объем передаваемых документов увеличился кратно. Высокую скорость обмена с контрагентами и быструю обработку документов обеспечивают переход на ЭДО с клиентами и поставщиками и максимальная автоматизация процессов.

Стратегия отказа от бумаги была поэтапной, и сейчас доля закрывающих документов, проходящих через систему ЭДО, достигла 90%. А объем исходящих электронных документов в год — более 500 тыс.

Удалось существенно снизить расходы на документооборот и увеличить производительность сотрудников, которым больше не нужно распечатывать, вручную подписывать документы, сканировать, отправлять в бумажном виде и контролировать возврат оригиналов. В результате срок подготовки документов к передаче контрагенту сократился на 40%. Скорость обработки документов выросла на 65%.

Елена Кондратьева, заместитель генерального директора компании «Сервисный центр Феско», сказала: «Такая скорость служит повышению конкурентоспособности Fesco на глобальном логистическом рынке. Мы стремимся поддержать высокий темп. В группе Fesco максимально автоматизировали обмен с поставщиками и клиентами, настроили подписание договоров из личного кабинета на сайте, развиваем проект «Централизованный цифровой секретарь», перевели в систему ЭДО обмен актами сверки. Все наработанные практики хотим масштабировать, чтобы создать полностью цифровой логистический продукт. 2023 г. объявили рубежом по стопроцентному отказу от бумажного документооборота — типовой договор будет предусматривать только электронный формат взаимодействия».

Николай Женишек, руководитель управления развития «Контур.Диадока», отметил: «Решения «Контура» позволяют поддерживать актуальные тренды в электронном документообороте, оптимизировать затраты и создавать цифровые сервисы для клиентов группы. «Сервисный центр Феско» входит в число партнеров, которые открыты к участию в пилотных проектах и реализации новой функциональности в ЭДО. Так, в ближайших планах совместная работа по внедрению электронной транспортной накладной и развитие трансграничного электронного документооборота. А вслед за переходом на ЭДО с контрагентами в группе хотят перевести сотрудников на кадровые электронные документы».