Комплексный сервис искусственного интеллекта поможет медикам Москвы диагностировать признаки ишемической болезни сердца

В Москве расширили возможности комплексного сервиса искусственного интеллекта — нейросети будут выявлять на КТ-снимках признаки паракардиального жира, что поможет при диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, теперь умный помощник поможет определять признаки сразу восьми патологий. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного Департамента здравоохранения Илья Тыров.

«Теперь комплексный сервис искусственного интеллекта на одном КТ-изображении будет измерять объем паракардиальной жировой ткани. Его увеличение относится к независимым факторам риска развития ряда заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, фибрилляцию предсердий и метаболический синдром, поэтому качественная диагностика очень важна. Таким образом, умный помощник будет выявлять признаки уже восьми патологий. Нейросеть может взять на себя выполнение с высокой точностью необходимых измерений, чем облегчает своевременное выявление пациентов из группы риска по многим заболеваниям. Искусственный интеллект в этом случае выступает дополнительным помощником и помогает снизить нагрузку на врачей-рентгенологов», — сказал Илья Тыров.

Комплексный сервис с начала запуска проанализировал более 120 тыс. компьютерных томограмм пациентов медицинских учреждений. На серии рентгеновских снимков, получаемых в ходе КТ-исследования, нейросеть за считанные минуты находит признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, легочной гипертензии, гидроторакса и ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему паракардиального жира. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ.

«На сегодня комплексный сервис анализирует уже почти каждое исследование КТ органов грудной клетки. Всего за несколько минут рентгенолог получает от нейросети описание, которое он может использовать при составлении заключения для пациента. Алгоритм не пропускает даже малейшие отклонения от нормы и способен выявить признаки заболеваний, о которых пациент даже не подозревал, обращаясь к врачу. Сегодня развитие комплексных сервисов — одно из ключевых направлений эксперимента. В следующем году мы планируем внедрить такие комплексные нейросети и по другим анатомическим областям, например, для выявления сразу нескольких патологий на КТ брюшной полости», — сказал директор столичного Центра диагностики и телемедицины, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ Юрий Васильев.

Нейросети используются для обработки снимков лучевых исследований, полученных при проведении флюорографии, маммографии, рентгенографии, компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. Сегодня в проекте больше 40 сервисов на базе искусственного интеллекта по 17 различным направлениям исследований помогают рентгенологам в распознавании различных заболеваний.

Алгоритмы работают в рамках Эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение — проект Комплекса социального развития мэрии Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины при поддержке Департамента информационных технологий.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Автоматизация на основе технологий искусственного интеллекта повышает производительность и качество работы специалистов лучевой диагностики. Благодаря искусственному интеллекту значительно повышается доступность медицинской помощи для пациентов. В свою очередь, реализация проекта по внедрению компьютерного зрения в медицину позволяет создавать и развивать рынок сервисов искусственного интеллекта в лучевой диагностике.

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Центр диагностики и телемедицины ДЗМ – научно-практическая и телемедицинская организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, включая телемедицинский подход.