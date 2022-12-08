BSS обеспечила контакт-центр компании Teleperformance сервисом речевой аналитики

Teleperformance, аутсорсинговый контактный центр, внедрил сервис речевой аналитики от BSS по нескольким линиям бизнеса в мультиканальном клиентском сервисе крупного производителя бытовой техники и электроники. Об этом CNews сообщили представители BSS.

Специфика клиентской поддержки компаний-производителей электроники и технических устройств требует от специалистов контакт-центра четкого и быстрого решения вопросов, касающихся работы бытовых приборов: выявление и устранение неисправностей, настройка и эксплуатация техники, ремонт и гарантийное обслуживание. Компании нужен был инструмент, с помощью которого можно было контролировать полноту и качество обслуживания клиентов, а также визуализировать структуру обращений в контакт-центр для отчетных материалов заказчикам. Важным критерием выбора системы речевой аналитики была возможность самостоятельной донастройки под различные бизнес-задачи аналитиками Teleperformance, в том числе вариантов отображения информации для отчетов.

В качестве основы для проекта было взято несколько примеров работы контакт-центров по схожей отраслевой специализации. Проектная команда BSS и Teleperformance расширила и адаптировала функциональность речевой аналитики под специфику клиентской поддержки производителей бытовой техники. При внедрении модель распознавания (ASR) была дообучена специальной лексике – сейчас она корректно распознает виды бытовой техники, комплектующих, деталей и терминологию, которая связана с эксплуатацией бытовых приборов. Также появилась возможность загружать данные для анализа из чат-центра, который использует Teleperformance, и был запущен отдельный сервис для автоматизации этой загрузки, что значительно сэкономило время и ресурсы.

С помощью инструмента речевой аналитики в Teleperformance решили приоритетную задачу проекта по сокращению АНТ (Average Handling Time – среднее время обслуживания потребителей) — одной из ключевых метрик эффективности контакт-центра, которая напрямую коррелирует с производительностью КЦ и себестоимостью обслуживания потребителей. Этому способствовали идентификация проблем с инструкциями диагностики и перевод обращений этой тематики в самостоятельное обслуживание. Проведение аналитики, систематизация данных, создание инструкций для self-service и изменение внутренних процессов обслуживания позволили достичь совокупного снижения АНТ примерно на 6%.

Елена Гужновская, директор по развитию партнерских продаж BSS: «Мы делаем акцент на развитии компетенций наших партнеров. Реализация проекта демонстрирует правильность нашего пути: команда Teleperformance принимала активное участие в проекте и вместе мы добились отличных показателей. Успех проекта – это свидетельство того, что наша речевая аналитика отвечает всем требованиям, предъявляемым к системам, повышающим эффективность контактных центров. Это подтверждается реальными цифрами, в том числе и при пиковых нагрузках на контактный центр. При этом наша команда внедрения и R&D может адаптировать функциональность системы под любые бизнес-задачи».

Петр Батчиков, директор отдела цифровой трансформации и клиентского сервиса: «BSS предложила надежное и гибкое решение, которое учитывало нашу специфику и было настроено под конкретный проект. По положительной динамике показателей видно, что непрерывное отслеживание работы контактного центра с помощью речевой аналитики дали нам возможность быстро принимать меры, которые влияют на скорость обслуживания потребителей и на сопутствующие метрики эффективности».

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Компания BSS с 1994 г. разрабатывает и внедряет системы для дистанционного банковского обслуживания и сопутствующие финансовые сервисы, развивает речевые технологии, решения по информационной безопасности и ИТ-консалтингу. Все программные продукты BSS разработаны на территории России, включены в Реестр российского ПО и зарегистрированы в Роспатенте. Омниканальная диалоговая платформа Digital2Speech, построенная на технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения, предоставляет сервисы распознавания речи, смысла и эмоций, а также речевой аналитики и голосовой биометрии. Решение на базе полного технологического стека объединяет клиентский опыт во всех каналах коммуникации и совершенствует бизнес-процессы обслуживания и продаж.

Teleperformance — это аутсорсинговый контактный центр, который соединяет мировые и российские бренды с их потребителями. Компания оказывает услуги клиентского сервиса, технической поддержки, дистанционных продаж, контент-модерации, а также консалтинга и аутсорсинга бэк-офиса. Специалисты клиентского сервиса поддерживают клиентов по телефону, в чатах и мессенджерах, соцсетях и других каналах. На российском рынке компания с 1999 г.