ГК «Корус консалтинг» автоматизирует склад «Орматек» с помощью «1С:WMS»

ГК «Корус консалтинг» поможет компании «Орматек» расширить производственную базу, снизить вероятность ошибок в обработке грузов и сократить использование складской площади. Решение «1С:WMS» планируется подключить для распределительного центра и большого склада площадью 43 тыс. м2.

«Орматек» – торгово-промышленная компания-производитель товаров для сна и мебели для спальни. Ее разветвленная логистическая инфраструктура включает более десятка складов по всей стране и один в Москве, а также распределительные центры в Иванове. В планах компании — запустить в Иванове новый комплекс, который объединит производство и хранение всех запасов, находящихся сейчас в разрозненных помещениях.

«Орматек» обратился в «Корус консалтинг» с запросом на автоматизацию складских технологий через внедрение коробочной WMS. Специалисты ИТ-компании провели предпроектное обследование и сформулировали риски, которые могут возникнуть при вводе в работу нового склада. Чтобы минимизировать их и достичь положительных изменений в бизнес-процессах клиента, была выбрана «1С:WMS». Сначала к решению подключат небольшие площадки, а затем тиражируют его на склад в Москве и комплекс в Иванове. Такой подход к внедрению WMS позволит отработать технологические процессы и снизить объемы работ и риски остановок производства при переезде на новый объект и в начале его использования.

На первом этапе проекта эксперты выполнят дизайн архитектуры, на втором — создадут прототип системы для демонстрации и оценки ее базовых функций и модификаций.

После реализации проекта автоматизация процессов на складе может сократить использование его площади на 5% и более и сэкономить время на выполнение операций. Также система будет управлять механизмом товарного пополнения, движением контейнеров для материала и отслеживать действия на терминалах сбора данных. Персонализация операций сотрудников и разработка системы мотивации может увеличить производительность отдельного работника до 30% и снизить вероятность ошибок в обработке до 90%.

«Решение позволит повысить прозрачность логистических процессов для внутренних и внешних клиентов компании, улучшить качество складской обработки и реагировать на скачки спроса без изменения показателей сервиса. “Орматек” получит производительную и надежную систему управления складом, которая предполагает независимость от интегратора. С помощью собственного центра компетенций клиент сможет развивать и тиражировать решение самостоятельно. Это значительно сократит стоимость владения системой», — сказал куратор проекта, руководитель направления бизнес-консалтинга ГК «Корус консалтинг» Евгений Евдокимов.

«“Орматек” уже сотрудничал с ГК “Корус консалтинг” в проектах по оптимизации запасов сырья и материалов. При выборе компании в качестве ИТ-партнера для внедрения “1С:WMS” мы учитывали ее надежность и опыт работы с этим решением. Поскольку для “Орматек” это первый опыт проекта по реализации внешней системы, нам особенно важна серьезная экспертиза команды “Корус консалтинг”: она проявляется в способности видеть на шаг вперед, предусматривать сложности, выступать консультантом и уверенно задавать вектор движения в проекте, сохраняя гибкость и учитывая наши сомнения и вопросы. Рассчитываем, что совместная с “Корус консалтинг” работа принесет нам высокие результаты: реализация проекта должна снизить логистические издержки и повысить качество сервиса», — сказал директор по логистике компании «Орматек» Евгений Морозов.