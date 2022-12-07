«Философт» разработала отраслевую ERP-систему для управления девелоперскими проектами

«Философт» разработала отраслевую ERP-систему для управления девелоперскими проектами. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Система охватывает ключевые направления бизнеса девелоперской компании: бюджетирование, закупки, казначейство и строительство. «Философт» проводила системные исследования девелоперских организаций для того, чтобы лучше понять потребности и запросы застройщиков, учесть все недостатки существующих ERP-систем при создании нового продукта.

Уникальность ERP «Философт» заключается в том, что она представляет собой единую экосистему: все подсистемы работают в одном информационном поле. Интерфейс программы простой и понятный каждому. С легкостью можно настроить интеграции с любыми внешними ресурсами: в частности, в ERP предусмотрена интеграция с другими продуктами экосистемы, такими как «стройконтроль», «тендерная площадка» и “Face ID”. Система также хранит в себе информацию о всех выполненных ранее проектах, что позволяет анализировать затраты в разрезе декомпозированных статей в унифицированном формате, а значит, сделать проект более эффективным.

Для каждого клиента есть возможность доработок системы под конкретные бизнес-процессы. При этом не придется доплачивать за каждую новую роль в системе.

«Когда девелоперский бизнес подключает ERP-систему, это помогает автоматизировать процессы планирования и контроля исполнения сроков по реализации проекта, анализировать состояние всех процессов компании в режиме онлайн, интегрировать сроки исполнения проектов с экономическими показателями и повышать исполнительскую дисциплину. Мы постарались учесть все пожелания застройщиков. Наша ERP-система разработана специально для строительной отрасли. При этом мы понимаем, что каждой компании необходима кастомизация системы под собственные бизнес-процессы, поэтому предусмотрели и такую возможность», — сказал Иван Власов, директор «Философт».

Собственные подсистемы ERP «Философт» (управление проектами, строительство, договоры подряда с физическими лицами, универсальные маршруты, стройконтроль) существенно расширяют возможности девелопера по сравнению с типовыми конфигурациями ERP или другими системами: можно создавать (вести) проекты разных типов (строительные, инвестиционные, информационно-технологические) в рамках одной информационной системы; планировать, выполнять и контролировать бюджет строительного проекта по выполняемым работам и используемым материалам; автоматически рассчитывать заработную плату; использовать маршруты согласования и проводить приемку работ на объекте.