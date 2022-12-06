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Жители села Старорусское получили доступ к устойчивой сотовой связи

Более 200 жителей села Старорусское впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и голосовым звонкам. Это стало возможным благодаря реализации совместного проекта «Мегафона» и Правительства Сахалинской области по строительству телеком-инфраструктуры в малочисленных населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Ранее покрытие в Старорусском обеспечивали базовые станции, находящиеся далеко за пределами села, поэтому связь здесь работала нестабильно и только на улице. Сейчас инженеры «Мегафона» установили телеком-оборудование на территории этого населенного пункта, который находится в юго-восточной части острова Сахалин, на берегу реки Большое Такое, в 25 км к северу от областного центра.

«В небольших населенных пунктах операторам тяжело самостоятельно строить объекты связи. Поэтому правительство помогает и выделяет деньги для обеспечения населения качественной связью и мобильным интернетом там, где ранее это было невозможно. До конца года у нас будет запущено еще четыре объекта связи в Холмском, Александровск-Сахалинском и Охинском районе», – сказал министр цифровизации области Александр Снегирев.

«Мобильный интернет сегодня необходим практически во всех сферах жизни людей. Особенную значимость он приобретает для жителей небольших населенных пунктов. С его помощью гораздо легче решать бытовые и социальные вопросы, получать дополнительное образование, отправлять обращения в госорганы и разнообразить досуг. Благодаря нашему взаимодействию с региональным министерством мы можем быстрее и эффективнее развивать нашу инфраструктуру на территории всего региона», – отметила Юлия Иваницкая, директор «Мегафона» в Сахалинской области.

«Мегафон» является победителем аукциона, проведенного министерством цифрового развития Сахалинской области, и до 2022 г. построит еще несколько телеком-объектов в рамках данного контракта.

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«Мегафон» – российский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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