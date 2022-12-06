В Якутии появилась региональная электронная торговая площадка

У якутских поставщиков товаров и услуг появилась собственная электронная торговая площадка «Арктический торговый дом», на которой можно проводить закупки товаров, работу и услуг, а также процедуры на продажу. Инициатором ее создания выступило Правительство Республики Саха (Якутия). Партнером проекта стала электронная торговая площадка «Фабрикант» (ЭТП «Фабрикант»), которая является одним из основателей рынка электронных торгов в России и отобрана на федеральном уровне для проведения закупок, регулируемых Законом № 44-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители ЭТП «Фабрикант».

На первом этапе реализации проекта организаторами торгов могут быть местные производители, а в перспективе – и представители соседних регионов. Ожидается, что российских и зарубежных покупателей прежде всего заинтересуют пушнина, драгоценные камни, якутские продукты и сувениры.

Свои товары смогут предложить как крупные поставщики, так и субъекты малого и среднего предпринимательства. На площадке будут заключаться коммерческие договоры, а также могут проходить закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. Сейчас доля последних через электронные торговые площадки не превышает 1% по стране. Но для операторов ЭТП этот сегмент рынка остается привлекательным с точки зрения потенциала роста, поскольку год от года все больше компаний начинают ощущать экономическую выгоду перехода на электронные торги. Создатели площадки надеются, что увеличению закупок в электронном виде будут способствовать встроенные сервисы, которые обеспечивают удобный отбор поставщиков, электронный документооборот, автоматическое создание протоколов, отчетов и статистических данных.

Председатель Правительства Якутии Андрей Тарасенко подчеркнул важность создания собственной региональной площадки: «Надеемся, что автоматизация закупочных процессов внесет вклад в продвижение товаров, которыми славится наш регион. Мы заинтересованы в организации прозрачного и равного взаимодействия между заказчиками и поставщиками – это оказывает непосредственное влияние на формирование честной стоимости товара и развитие предпринимательства».

Также на площадке «Арктического торгового дома» запущен региональный маркетплейс с возможностью быстрых сделок.

«Цель маркетплейса – упростить взаимодействие между локальными поставщиками и оптовыми покупателями, создать им комфортные условия для оперативных сделок - от формирования заявки до заключения договора. В дальнейшем на площадке будут аккумулироваться все торгово-закупочные процедуры региона, включая те, что проходят на сторонних площадках в рамках федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Мы планируем создать единое окно всех процедур региона и запустить сервисы, которые позволят заказчикам и поставщикам легко и быстро организовывать и проводить все возможные виды торгово-закупочных процедур», – сказал генеральный директор ЭТП «Фабрикант» Антон Васильев.

Участникам процедур предлагается удобная форма регистрации. Для организаций и компаний, которые не имеют опыта участия в электронных торгах, эксперты площадки организуют обучение.