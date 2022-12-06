В Татарстане начали обучать детей на оборудовании «Роббо»

Российский производитель образовательной робототехники «Роббо» поставил оборудование «Детскому ИТ-парку», который входит в состав ИТ-парка им. Башира Рамеева, расположенного в Казани. Обучать детей робототехнике, схемотехнике, микроэлектронике и программированию на новых устройствах в ИТ-парке начали в октябре 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Роббо».

«Детский ИТ-парк» начал работать на территории ИТ-парка Казани в феврале 2022 г. Он представляет собой образовательную площадку, где дети получают знания в различных областях высоких технологий, начиная от прототипирования до цифровых медиа и предпринимательства. Акцент в «Детском ИТ-парке» делается на обучении детей робототехнике.

На занятиях с использованием оборудования «Роббо» дети могут попробовать освоить одну из пяти специальностей: лидера команды, инженера-электронщика, инженера-робототехника, инженера-программиста или промышленного 3D-дизайнера.

Таким образом, они могут выявить сильные и слабые стороны, и осознать, в какой роли они могут лучше всего себя проявить. Также дети могут понять, как действуют в различных ситуациях ребята, которым лучше подходят другие роли, их возможности и область деятельности.

В состав поставленного «Детскому ИТ-парку» оборудования входят цифровая лаборатория и робоконструкторы.

Техника «Роббо»

«На сегодняшний день Татарстан – один из самых развитых с точки зрения информационных технологий регионов страны. Правительство Татарстана планомерно реализует курс на максимальную цифровизацию республики. Именно поэтому 2022 г. объявлен в ней годом цифровизации. Создание и развитие "Детского ИТ-парка", в котором для обучения используются передовые методики, программы и инструменты, включая оборудование "Роббо", можно считать одним из главных его достижений», – отметил руководитель «Детского ИТ-парка» Дамир Ахметзянов.

«Миссия "Роббо" – сделать детское техническое образование как можно более доступным в России и зарубежом. Именно поэтому мы активно работаем над тем, чтобы в регионах на нашем оборудовании обучали детей также активно, как в Москве и Санкт-Петербурге. Интеграция нашего оборудования в "Детский ИТ-парк" – важный шаг в этом направлении», – сказал основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов.

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«Роббо» — суверенная общероссийская платформа по обучению современной образовательной робототехнике юных инноваторов, мейкеров и предпринимателей на основе открытого «железа» и бесплатного открытого кода. Платформа снимает зависимость от закрытых иностранных технологий и софта. «Роббо» — проект Агентства стратегических инициатив (АСИ), резидент Фонда «Сколково» и АО «Технопарк Санкт-Петербурга», участник Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Продукты компании разработаны при поддержке Фонда содействия инновациям и Минпромторга России. С помощью Robbo обучается более 100 тыс. детей в 400+ школах и 150+ кружках 24 стран мира. Представительства компании открыты в Финляндии и Японии.