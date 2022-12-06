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«Сберкорус» внедрил электронный документооборот для корпоративных клиентов «Сбермаркета»

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» внедрила электронный документооборот для корпоративных клиентов сервиса доставки «Сбермаркет». Функционал работает с помощью полностью российской системы ЭДО «СФЕРА курьер».

Теперь корпоративные клиенты «Сбермаркета» могут получать УПД, УКД, акты, счета-фактуры, договоры, отчеты и другие документы в электронном виде, что сокращает издержки и время на проведение поставок до одного рабочего дня и значительно упрощает работу с сервисом. К системе уже подключено 125 российских компаний, которые закупают товары для бизнеса через «Сбермаркет».

Важнейшим преимуществом электронного документооборота от «Сберкорус» для компании стала возможность настроить обмен электронными документами между всеми участниками процесса, включая операторов ЭДО и клиентов в бесшовном режиме. Не менее важным фактором стала функция быстрого и простого выпуска электронной цифровой подписи с помощью сервиса «Сберкорус», что также экономит значительное время.

«Интеграция сложных информационных систем — это всегда важный проект для любого бизнеса. Мы в “Сберкорус” верим, что электронный документооборот может и должен войти во все сферы бизнеса и жизни людей. Наша работа с внедрением электронного документооборота в крупнейшем сервисе доставки стала примером удачного технического решения и глубокой коллаборации между сложными, многофункциональными ИТ-продуктами. А главная задача этого внедрения: экономить время и деньги корпоративных клиентов “Сбермаркета” и сделать закупки для бизнеса проще и быстрее. Уверен, что b2b-клиенты “Сбермаркета” очень быстро оценят преимущества ЭДО», — сказал руководитель проектов ЭДО в «Сберкорус» Роман Воробьев.

Ранее в 2022 г. «Сберкорус» перевел на российское программное обеспечение более 80 торговых сетей и 3000 их поставщиков на собственную разработку — систему обмена заказами и данными «СФЕРА EDI». Общий объем переведенного документооборота компаний превысил 2,2 млн документов.

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«Сбермаркет» — это доставка из магазинов. Сервис доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и др. в более чем 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. «Сбермаркет» обеспечивает доставку из более 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, «Лента», «Ашан», «Магнит» и «О’кей».

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